La Marble Marathon è un successo Oltre 1200 atleti e tanto pubblico

Grande partecipazione e tanto pubblico per la sesta edizione della White Marble Marathon. L’evento podistico, organizzato dalla World Running Academy di Paolo Barghini, col supporto della Fondazione Marmo onlus e il patrocinio del Comune di Carrara e del Ministero dell’Ambiente, ha visto quest’anno ai nastri di partenza circa 1.200 corridori giunti da ogni parte del globo, pronti a confrontarsi in una maratona diventata uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico internazionale. Come la scorsa edizione, anche il percorso 2023 è stato prevalentemente costiero con il tracciato distribuito tra Marina di Carrara, Marina di Massa e il Cinquale, più piccole deviazioni interne tra Avenza, Marina e Massa. Quattro le gare in base alla distanza: la classica maratona da 42 chilometri, la ‘Marble Hero’ da 30 chilometri, la ‘Half Marathon’ da 21 chilometri e la ridotta ‘10 chilometri per Davide’, introdotta la scorsa edizione in memoria del podista carrarese Davide Genovesi, scomparso dopo una breve malattia. Grande attenzione anche al rispetto dell’ambiente, com’è nella tradizione della manifestazione, grazie al modo plastic free in cui è pensata. Una sensibilità evidente anche a bordo strada con addetti che, in tempo reale, raccoglievano gli involucri degli alimenti consumati dagli atleti in gara. Nonostante la giornata...