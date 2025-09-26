La mappa delle meraviglia . Torna la ‘caccia al tesoro’ per unire il porto alla città

Una caccia al tesoro alla scoperta della storia di Carrara. Dopo il successo della scorsa edizione, con 180 partecipanti arrivati da tante regioni e quasi 40 squadre complessive, è pronta a partire la seconda edizione della manifestazione che unisce gioco e cultura. Appuntamento domenica 12 ottobre alle 10, con il ritrovo delle squadre alla Marmoteca di viale Galilei a Marina, per la partenza della seconda edizione di “Caccia al tesoro. Porto e città. Alla scoperta dei tesori di Carrara”. Inserito negli Italian Port Days 2025, l’evento vedrà Marina e il suo porto grandi protagonisti di una caccia al tesoro, offrendo l’opportunità di il territorio. Ieri la presentazione all’Autorità portuale con il commissario Bruno Pisano, l’assessore Lara Benfatto, il responsabile marketing del gruppo Grendi Daniele Testi, il fondatore di Edutainment formula logo Luca Gelati e Riccardo Nannipieri per Autolinee toscane. Pietro di Pierro, consulente scientifico culturale, aiuterà il team nella realizzazione dei quiz.

La seconda edizione allarga l’orizzonte inglobando anche Avenza, e guarda alla sostenibilità della logistica grazie alla collaborazione di Autolinee toscane per gli spostamenti dei partecipanti. La caccia al tesoro, resa digitale grazie alla web app Smart Rogaining, immerge lo scenario urbano e paesaggistico in una realtà ‘gamificata’. Le squadre potranno essere composte da 3 a 8 persone, con almeno un maggiorenne presente, trovando i punti d’interesse nascosti tra strade e luoghi iconici di porto e città, guadagnando il maggior numero di punti scattando foto divertenti e rispondendo a quiz o enigmi. I partecipanti visiteranno luoghi non accessibili nel resto dell’anno come alcune aree operative del porto commerciale. Al termine della sessione, il punteggio di ogni squadra verrà inserito in una classifica finale, comunicata nella cerimonia di premiazione nella Marmoteca, luogo di ritrovo grazie alla collaborazione con Nausicaa. Per le prime cinque squadre classificate i componenti verranno premiati con prodotti e servizi offerti da partner e sponsor dell’iniziativa.

"Visto il successo riscosso, non potevamo non ripetere l’evento – ha spiegato il commissario dell’Autorità portuale, Bruno Pisano – e sarà un’occasione preziosa per rafforzare il rapporto tra città e porto. Continueremo a lavorare per valorizzare non solo lo scalo, ma anche il territorio che lo ospita. Questo sforzo è visibile a tutti grazie ai progetti realizzati del nuovo waterfront, con la splendida passeggiata a mare e la nuova viabilità". L’iscrizione, gratuita, al link https://www.edutainmentformula.com/seconda-edizione-caccia-ai-tesori-di-marina-di-carrara/.