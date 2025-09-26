La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
MassaCarrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nave Usa ToscanaAggressione ex sindacoBubble hotelGioiellerie svaligiateVasco Rossi GazaCaduto in Arno
Acquista il giornale
CronacaLa mappa delle meraviglia . Torna la ‘caccia al tesoro’ per unire il porto alla città
26 set 2025
DANIELE ROSI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Massa Carrara
  3. Cronaca
  4. La mappa delle meraviglia . Torna la ‘caccia al tesoro’ per unire il porto alla città

La mappa delle meraviglia . Torna la ‘caccia al tesoro’ per unire il porto alla città

Seconda edizione puntando ad aumentare i 180 partecipanti della prima. Appuntamento domenica 12 ottobre alla Marmoteca per le squadre in gara .

Alcuni dei partecipanti alla prima edizione della “Caccia al tesoro”

Alcuni dei partecipanti alla prima edizione della “Caccia al tesoro”

Per approfondire:

Una caccia al tesoro alla scoperta della storia di Carrara. Dopo il successo della scorsa edizione, con 180 partecipanti arrivati da tante regioni e quasi 40 squadre complessive, è pronta a partire la seconda edizione della manifestazione che unisce gioco e cultura. Appuntamento domenica 12 ottobre alle 10, con il ritrovo delle squadre alla Marmoteca di viale Galilei a Marina, per la partenza della seconda edizione di “Caccia al tesoro. Porto e città. Alla scoperta dei tesori di Carrara”. Inserito negli Italian Port Days 2025, l’evento vedrà Marina e il suo porto grandi protagonisti di una caccia al tesoro, offrendo l’opportunità di il territorio. Ieri la presentazione all’Autorità portuale con il commissario Bruno Pisano, l’assessore Lara Benfatto, il responsabile marketing del gruppo Grendi Daniele Testi, il fondatore di Edutainment formula logo Luca Gelati e Riccardo Nannipieri per Autolinee toscane. Pietro di Pierro, consulente scientifico culturale, aiuterà il team nella realizzazione dei quiz.

La seconda edizione allarga l’orizzonte inglobando anche Avenza, e guarda alla sostenibilità della logistica grazie alla collaborazione di Autolinee toscane per gli spostamenti dei partecipanti. La caccia al tesoro, resa digitale grazie alla web app Smart Rogaining, immerge lo scenario urbano e paesaggistico in una realtà ‘gamificata’. Le squadre potranno essere composte da 3 a 8 persone, con almeno un maggiorenne presente, trovando i punti d’interesse nascosti tra strade e luoghi iconici di porto e città, guadagnando il maggior numero di punti scattando foto divertenti e rispondendo a quiz o enigmi. I partecipanti visiteranno luoghi non accessibili nel resto dell’anno come alcune aree operative del porto commerciale. Al termine della sessione, il punteggio di ogni squadra verrà inserito in una classifica finale, comunicata nella cerimonia di premiazione nella Marmoteca, luogo di ritrovo grazie alla collaborazione con Nausicaa. Per le prime cinque squadre classificate i componenti verranno premiati con prodotti e servizi offerti da partner e sponsor dell’iniziativa.

"Visto il successo riscosso, non potevamo non ripetere l’evento – ha spiegato il commissario dell’Autorità portuale, Bruno Pisano – e sarà un’occasione preziosa per rafforzare il rapporto tra città e porto. Continueremo a lavorare per valorizzare non solo lo scalo, ma anche il territorio che lo ospita. Questo sforzo è visibile a tutti grazie ai progetti realizzati del nuovo waterfront, con la splendida passeggiata a mare e la nuova viabilità". L’iscrizione, gratuita, al link https://www.edutainmentformula.com/seconda-edizione-caccia-ai-tesori-di-marina-di-carrara/.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TurismoLuoghi da visitare