La mappa degli appuntamenti Cultura, piatti tipici, libri e fiere

Fine settimana ricco di eventi in Lunigiana. Oggi ad Aulla mercatino del vintage nel centro storico, un mercatino dell’usato alla portata di tutti. Chi vuole partecipare potrà ridare vita a tutti gli oggetti lasciati nella cantina o in casa, contattando il 3388299877. Continua anche stasera una sagra storica in Lunigiana, quella del chiodo di maiale a Quercia. Quest’anno giunge alla 36esima edizione e i fornelli si sono già accesi ieri sera. Tutti a Quercia, quindi, per assaporare il chiodo di maiale, l’impasto usato per la preparazione delle salsicce, cotto nei tradizionali testi di terracotta. Si troveranno anche altri piatti tipici come tagliatelle, polenta ai funghi, testaroli al pesto, salsicce e salumi, formaggi e dolci secchi come la ricciolina e le crostate. Stasera le cucine apriranno alle 19 e domani solo a pranzo. Domani sarà anche possibile fare due passi alla fiera dell’agricoltore, con una grande varietà di espositori con i loro prodotti e artigiani con le loro creazioni. La sagra del chiodo di maiale è organizzata dalla Pro Loco "La quercia d’oro", in collaborazione con il Comune di Aulla. Spazio anche alla cultura, dopo il successo della presentazione del libro "Ufo 78" del collettivo di scrittori Wu Ming, il circolo Arci Agogo, insieme al Comune di Aulla, dà appuntamento per oggi per il primo incontro della rassegna “Carte di viaggio - Tre libri per attraversare il mondo“, che avrà luogo dalle 16,30, nella Sale delle Muse a Palazzo Centurione. Il primo libro che sarà presentato è "Chiamatemi Marconi - Storie di mare" di Athos Bigongiali e Oreste Verrini. I due autori raccontano le vicende di un marinaio di nome Renzo, chiamato il Marconi, partito dai monti della Garfagnana e impegnato in incredibili avventure tra gli anni ’60 e gli anni ’90. Domani a Bagnone incontro sul tema ‘La guerra di secessione americana. Un problema di sovranità tra Stati e Unione’. Dopo il saluto del presidente del consiglio comunale Luigi Leonardi, interverrà Edoardo Fregoso, docente di storia delle costituzioni moderne all’università di Catanzaro. Moderatori gli avvocati Matteo Marginesi e Umberto Zangani (nella foto). Appuntamento alle 16 nel palazzo del consiglio: nell’ambito della conferenza si parlerà della nascita degli Usa, dell’ideologia dei padri costituenti, di espansione degli Stati uniti nella prima metà dell’800 e della nascita dei partiti repubblicano e democratico.

Monica Leoncini