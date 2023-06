La Malfa narra Keynes L’economista visionario

Appuntamento da non perdere lunedì alle 18.30 a Palazzo Binelli. Nel giardino dello storico palazzo la presentazione del libro di Giorgio La Malfa ’Keynes l’eretico’: un volume che racconta vita e opere dell’economista che ha cambiato l’Occidente. Sarà presente l’autore, docente di Economica politica nelle università di Napoli, Milano, Torino, Catania, deputato del Partito Repubblicano, di cui è stato segretario e poi presidente, più volte ministro e deputato in Europa. Introduce il presidente della Fondazione CrC, Enrico Isoppi. Coordina Michele Finelli, presidente dell’Associazione Mazziniana, intervista di Cristina Lorenzi giornalista della Nazione. "Mi schiero con gli eretici" dichiarava John Maynard Keynes nel 1934 in un discorso radiofonico per la BBC, alludendo a quella scuola di pensiero che rifiutava i dogmi del laissez-faire e del libero mercato. La Malfa scandaglia i vari aspetti del percorso di Keynes e, mostrando gli snodi del suo pensiero e le loro implicazioni, offre una guida illuminante per approfondire la conoscenza del più grande economista del Novecento. Per info 0585 775216 oppure via email a [email protected]