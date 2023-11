La magia del Natale. Un mese e mezzo di eventi per famiglie e bambini

di Alfredo Marchetti

"Sarà un Natale ricco di sorprese" lo annuncia l’assessora alla Cultura Monica Bertoneri all’inizio della conferenza stampa di presentazione degli eventi per le festività natalizie, manifestazioni dell’amministrazione comunale e Fondazione toscana spettacolo in collaborazione con i Centri commerciali naturali ’Massa da vivere’ e A spasso per la costa’ di Marina di Massa e il Ccn Ronchi. Con il sindaco Francesco Persiani, la direttrice artistica Cinzia Bertilorenzi, Elisabetta Zanetti, Patrizia Fazzi, Maria Grazia Dati e Giusy Giusti (nella foto). Un centinaio circa di eventi che vanno da laboratori per bambini a concerti, da spettacoli, pattinaggio, letture "e anche un albero di Natale di ghiaccio a villa Cuturi il 3 dicembre" ha proseguito l’assessora. "Ci sarà anche lo spettacolo – è intervenuto Persiani – di San Silvestro al pontile per salutarci con un brindisi. Purtroppo non ci saranno i fuochi d’artificio per problemi tecnici dell’azienda che li doveva fare, ma sarà uno show degno di nota".

Impossibile raccontare tutto l’imponente cartellone ([email protected], info sul sito del Comune). Si parte il 26 novembre con l’accensione ufficiale delle luci natalizie e la filodiffusione con la Christmas street band in piazza Aranci e in contemporanea a Marina. In piazza Garibaldi dal 2 dicembre al 28 gennaio ci sarà la pista di pattinaggio per grandi e piccini. In piazza Aranci domenica ci sarà l’inaugurazione della casa di Babbo Natale (poi sarà aperto dal primo al 24 dicembre). Nello stesso giorno apre ’Il salotto di Mamma Natale’ , in via Cavour ’Il bosco dei folletti’. Nello stesso posto, dal 2 al 5 gennaio c’è ’La cucina della Befana’.

Il 10 dicembre a Ronchi ci sarà il mercatino di Natale (dalle 9) e laboratori per bambini (dalle 15). Attesi gli spettacoli al teatro Guglielmi il 20 dicembre alle 17 e 21 con ’Lo Schiaccianoci’ lo spettacolo del Balletto di Roma, il concerto gospel ’Marquis Dolford & The BlevWorship’ il giorno dopo alle 21, ’La notte dei regali spettacolo La Piccionaia’ il 29 alle 21. A palazzo Ducale poi spazio il concerto a cura dell’associazione musicale ’La Croma’. Dal 7 al 10 dicembre in piazza Pellerano c’è il ’Villaggio di Babbo Natale’, in centro a Marina ci sarà la casa degli elfi e tantissime iniziative collaterali che allieteranno le giornate dai famiglie e i loro bimbi. Come ad esempio la ’Caccia al tesoro’ a cura di Giocamistero in centro il 18 dicembre alle 15,30, con la partenza da piazza del Teatro. Il primo gennaio poi il concerto di Capodanno al teatro Guglielmi. E poi letture, laboratori per i bambini, letterine per Babbo Natale: le festività sono alle porte e l’amministrazione comunale ha pensato a tutto per far divertire i bambini e sostenere il tessuto commerciale.