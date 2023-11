"La maggioranza non ascolta le esigenze dei cittadini"

"Variante Sogegross, la maggioranza non ha sufficientemente informato, consultato e ascoltato le esigenze della cittadinanza su un progetto di portata tale da avere un impatto significativo sulla città e sulle attività commerciali locali. Sono state poste domande legittime sulla gestione delle varianti urbanistiche a Massa. E’ preoccupante il fatto che si possa modificare il tessuto urbano della città a colpi di variante senza una chiara valutazione degli impatti economici e senza, talvolta, ascoltare l’opinione dei cittadini". La critica è del Movimento 5 Stelle che chiede "maggiore attenzione alle esigenze e ai bisogni dei cittadini nell’approvazione di progetti di tale rilevanza, considerando anche l’impatto sul commercio locale. Sarebbe importante conoscere in maniera certa il progetto di questa amministrazione per il rilancio del nostro territorio, visto che non possiamo neppure fidarci delle sue linee programmatiche, ed evitare che si conformi via via alle varie richieste esterne. La nostra città ha bisogno infatti di decisioni amministrative più responsabili e che coinvolgano la città".