"La maggioranza è divisa? Mallegni è il responsabile"

"Avanti con Persiani. Lo sfaldamento della coalizione ha un nome: Mallegni". A parlare sono Mario Cipollini, coordinatore provinciale ’Libertà e diritti’ e quello comunale Mauro Rivieri. "Cosa sta realmente accadendo fra i banchi del consiglio comunale? Se è logico e naturale che la sinistra abbia presentato una mozione di sfiducia sottoscritta da 8 suoi consiglieri più da Sergio Menchini, uomo appartenente alla sinistra, contro il sindaco Persiani eletto nelle fila della coalizione di centrodestra non dovrebbe essere altrettanto naturale e logico che la mozione di sfiducia sia stata avallata ed appoggiata da quattro consiglieri del centrodestra. Oramai Mallegni in Toscana, nonostante il negativo risultato ottenuto nelle ultime elezioni dove è stato bocciato dal popolo azzurro, ha guidato Forza Italia verso la sinistra circondandosi di politici di estrazione pidiessina quali il coordinatore provinciale Emanuele Ricciardi e come l’assessore Giuseppe Cagetti, fresco di nomina, che ha ricoperto il ruolo di vicesindaco di Buffoni a Montignoso. Mallegni ha una grossa responsabilità in quello che sta accadendo alla coalizione di centrodestra e temiamo che si possa ripetere quello che è accaduto a Carrara. la coalizione deve dimostrarsi unita con un solo candidato alle consultazioni elettorali, solamente cosi potrà essere vincente. Vista la situazione pensiamo che esistano degli interessi trasversali e personali che coinvolge una frangia di politici del centrodestra che hanno tutto l’interesse a creare divisioni e spaccature permettendo cosi alle sinistre di riprendersi Massa. Di fronte ad una situazione che vede la sinistra spalleggiata da una parte della destra, crediamo fortemente che l’unica scelta possibile e condivisibile per vincere sia quella di candidare il sindaco uscente Persiani. I massesi sono stanchi di inciuci e di interessi di bottega".