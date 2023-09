"La Lunigiana in 10 interviste agli studiosi: scopri Pontremoli!"

Comincia con un’intervista a Jacques Le Goff, uno dei massimi storici della storiografia del Novecento europeo, il libro “La Lunigiana in dieci ritratti“ di Marco Angella (Carte Amaranto) che ha dialogato con intellettuali che hanno studiato la Lunigiana sotto diversi profili. Il volume è stato presentato nei giorni scorsi dalla professoressa Maria Luisa Simoncelli al Caffè Cortina di Cacciaguerra. Perché Le Goff? Era fedele al metodo della scuola delle Annales, di cui fu tra i principali animatori. Seguendo i principi delle Annales nacque l’Associazione Manfredo Giuliani, intitolata allo studioso cofondatore di “Apua Giovane“, che fondò e diresse il periodico “Lunigiana“. L’intervista a Germano Cavalli fa emergere le ricerche storiche, i saggi e le analisi sulla vita lunigianese che hanno segnato l’attività dell’associazione a cui aderirono anche gli altri intervistati: Andrea Baldini, Giuseppe Benelli, Riccardo Boggi, Luciano Bertocchi e Angelo Ghiretti. Andrea Baldini ha la passione per la cultura greca e gli antichi statuti comunali; Giuseppe Benelli per le materie filosofiche, antropologiche, storiche e letterarie; Riccardo Boggi ama l’etnografia e lo studio del sacro, è autore di “Magia, religione e classi subalterne in Lunigiana“ oltre che direttore del Museo di S.Caprasio. Luciano Bertocchi fa ricerca storica e artistica, pioniere degli studi sulla pittura decorativa del ’700 a Pontremoli e dialetto locale. Angelo Ghiretti è direttore del Museo delle statue stele. Affascinate il dialogo col grecista Francesco Tonelli, il libro si chiude con le interviste al direttore archivista Massimo Sanacore e a Beppe Mecconi di San Terenzo, il ”pittore dei poeti“.

