"La Lunigiana citata nella Divina Commedia"

Si è svolta ieri in sala consiliare del Comune a Barbarasco di Tresana la conferenza “Dante e i Malaspina“. Dopo i saluti del sindaco Matteo Mastrini, l’introduzione del professor Giuseppe Benelli e gli interventi degli storici Sandro Santini e Giovanni Cittadini. "La Lunigiana - spiega Benelli - occupava un posto di rilievo nella geografia della Divina Commedia. Sono frequenti i riferimenti a luoghi e personaggi lunigianesi che indicano che Dante aveva una conoscenza puntuale della regione: la Pania, Lerici, Luni, la valle della Magra, i bianchi marmi di Carrara hanno suggestionato in varia misura la fantasia del poeta". Dante arrivò in Lunigiana nell’aprile del 1306, invitato come procuratore da Franceschino Malaspina, marchese di Mulazzo, per risolvere una disputa secolare tra Malaspina e vescovi di Luni. Trovò ospitalità presso i castelli dei Malaspina, nobile famiglia che elogiò nella sua opera per onore e generosità. E Boccaccio riferisce che Cino da Pistoia fece avere a Dante (attraverso Dino Frescobaldi) i primi sette libri dell’Inferno lasciati a Firenze, quando si trovava a Giovagallo, ospite del marchese Moroello.