La Luna, Minerva e altri misteri

Tra poesia e musica "La Luna, Minerva e altre cose nascoste" è il titolo dell’evento realizzato e curato dal maestro Massimo Montaldi e che andrà in scena al Salotto Leonardo di Borgo del Ponte, domani alle ore 17.30. Si tratta di un evento culturale che mette insieme le arti della musica, della recitazione, della poesia e del movimento nella rappresentazione teatrale del messaggio che il maestro Montaldi e le attrici Alessandra Berti e Mary Anne condivideranno con i presenti. Condurrà la manifestazione culturale Laura Lucchini. Sono previste performance delle attrici Alessandra Berti e Mary Anne nell’interpretazione di Luna e Minerva. Il Salotto Leonardo di via Galliano, con la conduttrice e promotrice di eventi, Barbara Molinari, porta avanti importanti appuntamenti ed è diventato un punto di riferimento per gli artisti locali. Essendo i posti limitati si invita a telefonare al numero 327 0509533.