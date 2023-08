"La luce cosmica di De Luca a Carrara: la personale "Visio" di Michele"

La luce i suoi riflessi protagonisti della personale ‘Visio’ dell’artista Michele De Luca (nella foto) nella galleria di Valeria Lattanzi di via Cavour a cura dell’associazione Idra. Una raccolta delle principali opere di questo artista originario di Spezia, ma attivo a Roma, che propongono la sua particolare indagine sullo spettro luminoso, la ricerca della luce e la sua personale interpretazione delle luci del cosmo, che spesso si rivelano in pochi attimi ma sono figlie di migliaia di anni luce. Una carrellata sullo stile artistico di un artista contemporaneo tra i più apprezzati. Un pittore più volte raccontato criticamente da figure militanti come Enrico Crispolti, Anna Imponente, Gabriella De Marco, Giorgio Patrizi e Stefano Giovanardi. De Luca negli anni ha sperimentato lo studio della luce su vari materiali, dal legno al Pvc, realizzando quadri che a ben vedere diventano sculture grazie all’uso promiscuo di materiali e colori. De Luca si è diplomato al liceo artistico di Carrara, si è perfezionato all’Accademia di belle arti di Firenze e per anni è stato decente degli atenei di belle arti di Firenze, di Roma e di Milano. Da Lattanzi l’artista espone opere vecchie e nuove, ma anche inediti che tramite le possenti pennellate restituiscono l’inafferrabilità e la velocità della luce, un dinamismo ben restituito nella serie ‘Taratura della luce’. Grandi opere realizzate dipingendo per terra. "Ho sempre lavorato su materiali di recupero – spiega De Luca – con questi lavori esorcizzo la paura del cosmo, è un tentativo infantile di catturare il cosmo e i suoi riverberi. Dialogo con luce, quella riflessa nei metalli e quella che fa parte del mio spirito interiore".

Alessandra Poggi