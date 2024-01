La lotta per il luna park. I giostrai si appellano al Tar contro il blocco dell’area di Poveromo

La richiesta di aprire il Luna Park in un’area verde privata a Poveromo si è chiusa in maniera ufficiale con un’archiviazione da parte degli uffici di palazzo civico ma la vicenda invece è ancora molto aperta. Alla fine di ottobre, infatti, la società dei giostrai che aveva fatto la richiesta al Comune ha deciso di presentare ricorso contro la decisione del municipio e si è rivolta al Tribunale amministrativo regionale di Firenze che ora potrebbe ribaltare le carte in tavola. Dalla battaglia burocratica si passa quindi a quella legale ed è certo che un’eventuale sentenza del Tar Toscana che dovesse andare a favore del luna park aprirebbe di nuovo uno scontro politico in città. Ricordiamo che a marzo la società di giostrai aveva presentato la richiesta di pulizia dell’area autorizzata a giugno dal Comune e che prevedeva alcuni lavori di pulizia e abbattimento di alcune piante lungo il fronte di via Verdi fino al lungomare. Arrivano anche i nulla osta della Soprintendenza e della Conferenza paesaggistica, con prescrizioni sulla recinzione da realizzare e la ripiantumazione degli alberi. La zona scelta, rispetto ad altre nel passato, in teoria non avrebbe comportato problemi di autorizzazioni paesaggistiche e di pubblico spettacolo, fascia non soggetta a stralcio del Regolamento urbanistico. Manovre di abbattimento, taglio e pulizia che comunque avevano fatto scattare il campanello d’allarme sia fra i residenti sia fra gli operatori commerciali e del turismo. Nel frattempo in Comune arriva anche la richiesta di apertura del luna park che però viene subito ‘congelata’ dagli uffici per le verifiche del caso e lì resta. La protesta nel frattempo monta, arriva fino in consiglio comunale, con un fronte compatto di operatori economici e ambientalisti che contestano la possibile installazione del luna park a Poveromo. Alla fine la pratica viene archiviata anche se le polemiche non si sono mai davvero spente visto che pochi giorni prima di Natale il Comitato per la biodiversità ha fatto una conferenza stampa sul posto per ricordare quanto avvenuto. I giostrai non sono rimasti con le mani in mano e hanno fatto ricorso al Tar. Ora si preannuncia una difficile battaglia legale con l’amministrazione che proprio in queste ore ha deliberato la costituzione in giudizio al Tar.