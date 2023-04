La lotta alla povertà educativa Il progetto per un “Futuro Aperto“

Si chiama “Futuro Aperto“ ed è un’iniziativa di co-progettazione tra pubblico e privato con capofila la comunità educativa assistenziale “La Casa Sulla Roccia“ e che vede coinvolta una rete di 23 partner tra enti locali, cooperative sociali, enti di formazione, associazioni culturali, sportive e di volontariato, scuole secondarie che operano nel campo dell’educazione dei minori e del supporto alla genitorialità. Almeno 2mila ragazzi e ragazze e 400 famiglie saranno coinvolti per i prossimi 4 anni nel progetto. Alcuni dei luoghi cardine attorno a cui ruoteranno le attività sono il Parco Naturale di PortoVenere, la Scuola di Mare di Santa Teresa e Villa Marigola nel Comune di Lerici, la stazione montana di Pratospilla e la Lunigiana. La proposta è stata selezionata dall’impresa sociale “Con i Bambini“ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Carispezia. L’iniziativa è stata presentata ieri al Centro Giovanile di Pontremoli alla presenza del sindaco Jacopo Ferri del consigliere della Fondazione Carispezia Francesca Tabardi, di don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana La Spezia-Sarzana-Brugnato, del direttore della SdS Lunigana Marco Formato e della coordinatrice del progetto Gilda Esposito. L’evento, organizzato da Aurora Domus e Sigeric, ha visto la partecipazione di circa 60 ragazze e ragazzi coinvolti dai partner del progetto.

Futuro Aperto intende offrire l’opportunità di vivere esperienze educativamente significative per il loro benessere e la costruzione del loro futuro, riscoprendo la socializzazione con i coetanei ma anche le relazioni intergenerazionali positive. Come capofila la comunità educativa “La casa sulla roccia“, struttura per i minori collegata alla Caritas diocesana, della quale è presidente don Luca Palei. E’ nato per offrire ai giovani tra i 12 e i 17 anni diversificate opportunità educative, formative, ricreative e ludiche alle quali altrimenti non avrebbero accesso, non solo per mancanza di risorse economiche ma per la situazione di povertà educativa in cui versano. Partecipazione, arti e cultura, ambiente e sviluppo sostenibile, ma anche solidarietà, diversità e soprattutto benessere e bellezza, sono i temi ispiratori del progetto che nei prossimi 4 anni si svilupperà nei luoghi dell’identità locale, dal Mar Ligure alle Alpi Apuane. Il progetto, attraverso il rafforzamento e rinnovamento della comunità educante, intende proporre la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Grazie al finanziamento di Fondazione Carispezia e dell’impresa sociale Con i Bambini saranno investiti sul nostro territorio più di un milione di euro per contrastare la povertà educativa.

