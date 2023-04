La lotta al "dolore inutile" Una cultura da diffondere

Si chiamano “cure palliative”, sono "l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali" rivolti al malato terminale e anche al suo nucleo familiare per migliorare la loro qualitàdi vita secondo la legge del 2010, portano sollievo al dolore, danno supporto psicologico e spirituale. Ma ancora troppo spesso sono attivate troppo tardi e per pochi pazienti. E’ la ragione dell’incontro pubblico organizzato dall’Asl che altro giorno a Palazzo Binelli, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, per diffondere la cultura di un’assistenza sanitaria che "lotta contro il dolore inutile". L’evento, di cui si è fatto promotore la rete degli uffici Relazioni con il Pubblico della partecipazione e dell’accoglienza dell’Asl Toscana nord ovest, di concerto con il Comitato di partecipazione aziendale della Zona Apuana, fa parte di una serie di appuntamenti che si stanno tenendo su tutto il territorio. Lo scopo è di far conoscere a cittadini e associazioni di volontariato la complessa rete che permette la concreta realizzazione delle cure palliative, per mettere in atto una conoscenza condivisa che permetta al malato e ai suoi familiari di scegliere con consapevolezza e serenità.

A moderare il dibattito una delle organizzatrici dell’evento, Laura Bruschi, membro del comitato d’indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio. Il presidente Enrico Isoppi ha ricordato le parole del suo maestro, il dottor Sicari: "A volte una buona palliazione è meglio di un intervento chirurgico". Sono intervenuti anche Monica Guglielmi, direttrice zona distretto apuane Ausl Toscana nord ovest, Maria Lina Cosimi, coordinatrice Comitato aziendale di partecipazione e Francesca Menconi, presidente Comitato di partecipazione zona apuane, poi gli interventi tecnici di Costanza Galli, direttrice cure palliative, Gaia Marsico, presidente del comitato etico, Carlo Santarini, responsabile dell’unità funzionale cure palliative zona apuane, Giuliana Bondielli, dell’oncologa Simona Bursi, della dirigente infermieristica territoriale Anna Fornari e delle infermiere Federica Grassi e Alessandra Guadagnucci.

La sindaca di Carrara Serena Arrighi e la vice-assessore Roberta Crudeli hanno evidenziato l’importanza di salvaguardare la dignita della persona. Roberta Crudeli ha ricordato di aver visto, in 25 anni di lavoro in Oncologia, la nascita e la crescita delle cure palliative e di aver verificato negli anni anche una certa paura di operatori, pazienti e familiari a trattare l’argomento delle cure palliative. La direttrice della Zona Apuana Monica Guglielmi ha fatto presente come con l’unificazione dell’azienda le cure palliative siano riuscite meglio ad emergere e a fortificarsi e sia stato anche potenziato il personale dedicato.

Sono poi seguite le relazioni, moderate dalla responsabile Urp Laura Bruschi. In collegamento era inoltre presente Rosanna Vallelonga, direttore dell’unità operativa aziendale Governo delle relazioni con il pubblico, della partecipazione e dell’accoglienza.