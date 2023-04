La Locandiera chiude, tra gli applausi, la rassegna “Restart”

“La Locandiera” ha fatto calare il sipario su ‘RestArt’, la rassegna di teatro amatoriale andata in scena sul palco dei Servi. La commedia è stata interpretata dalla Compagnia degli Evasi che ha voluto omaggiare una tra le opere più belle di Goldoni, ma in chiave personale e moderna. La Locandiera era inizialmente in programma per l’11 febbraio e rimandato a seguito dell’indisponibilità di un’attrice. Molto apprezzate le simpatiche interpretazioni degli attori in scena Carolina Sani, Davide Grossi, Simone Tonelli, Elena Mele, Nicoletta Croxatto, Laura Passalacqua, Marcella Tundo, e Marco Balma stesso che ne ha curato anche la regia. Un atto unico di un’ora e venti minuti che ha tenuto gli spettatori concentrati e attenti. "Abbiamo chiuso la rassegna in bellezza! Sono molto felice che la Compagnia degli Evasi sia stata dei nostri perché ha proposto due spettacoli uno più bello dell’altro che hanno dato un valore aggiunto all’intera kermesse. La Locandiera è un vero e proprio capolavoro del teatro e la versione riadattata degli Evasi è stata all’altezza delle aspettative: divertente, frizzante e fuori dai soliti cliché!" ha dichiarato il direttore artistico Leonardo Della Croce. La rassegna di teatro amatoriale RestArt da appuntamento al prossimo anno.