La Locandiera chiude la rassegna RestArt al Teatro dei Servi

Ultimo appuntamento della rassegna RestArt, oggi alle 21 al Teatro dei Servi, con La Locandiera di Carlo Goldoni, un classico sempre attuale messo in scena dalla Compagnia Degli Evasi. Di Marco Balma regia e adattamento dello spettacolo che vede in scena gli attori Carolina Sani, Davide Grossi, Elena Mele, Laura Passalacqua, Marcella Tundo, Marco Balma, Nicoletta Croxatto, Simone Tonelli. Nella locanda che Mirandolina gestisce insieme alla cameriera Fabrizia, sono ospiti il marchese di Forlipopoli, povero e superbo, il conte d’Albafiorita, ricco ma privo di una vera nobiltà d’animo, e il cavaliere di Ripafratta, un nobile molto arrogante che dichiara di disprezzare le donne. Il conte e il marchese corteggiano invano la padrona, la quale, offesa dal comportamento del cavaliere, decide di farlo innamorare di sé per punirlo della sua scortesia, e a poco a poco riesce a suscitare in lui una certa passione.

Biglietti prenotabili anche via WhatsApp e sms, al numero 375.6466870 o per email a [email protected]