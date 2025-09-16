La lirica in Duomo. Un binomio vincente

Carrara ha salutato il festival con la musica. Il concerto lirico organizzato dal Circolo ’Mercuriali’, ospitato nello scenario unico del Duomo, grazie alla sensibilità di don Piero Albanesi. Le navate erano gremite: talmente tanta la partecipazione che sono state necessarie ulteriori sedie dalla canonica per accogliere le centinaia di persone arrivate anche dalle province limitrofe e da associazioni musicali ’amiche’ dell’attivissimo sodalizio diretto da Carlo Menconi. Il merito al Circolo Mercuriali, capace di portare in città artisti di livello internazionale, protagonisti sui palchi più prestigiosi del mondo, che vengono nella città dei marmi per l’amicizia che li lega agli ’amici della lirica’. Le voci degli interpreti hanno emozionato e commosso il pubblico, dando vita a un concerto che ha incarnato perfettamente lo spirito del ’plurale’: voci unite, fuse insieme per creare qualcosa di più grande. Tra i momenti più intensi, il quartetto finale del Rigoletto di Verdi, ’Bella figlia dell’amore’, interpretato magistralmente da Lorenzo Papasodero, Maria Novella Malfatti, Cristina Melis e Sergio Bologna. Emblematico anche il finale della Carmen di Bizet, con la tragedia del femminicidio che ha ricordato al pubblico come la lirica sappia ancora parlare al presente con forza e urgenza. Toccante anche il quartetto dell’Elisir d’amore con Mario Greco, Claudia Belluomini, Sergio Bologna e Cristina Melis. La serata è stata accompagnata dal piano del raffinato Pietro Mariani. Un evento come al solito eccezionale che ha dimostrato ancora una volta lo spessore di un circolo conosciuto e apprezzato in tutti i teatri del mondo.

F.M.