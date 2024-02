La lirica fa tutto esaurito. Incantati dal recital del circolo ’Mercuriali’

Pubblico entusiasta e grande successo per il concerto di Carnevale di Marmo all’Opera. Organizzato dal Circolo degli Amici della Lirica in collaborazione col Comune e l’Accademia, il recital ha confermato la grande passione della città per la lirica, registrando il tutto esaurito. Applausi a non finire e richieste di bis sono stati il coronamento di un evento divertente e impegnativo. Protagonisti due specialisti del repertorio brillante e vecchie conoscenze del pubblico: il baritono Giorgio Carli e il bass-baritone Cesidio Iacobone che hanno mostrato grandi doti vocali e verve scenica.

Nell’aula magna dell’Accademia, al loro fianco si sono esibite anche due voci emergenti del repertorio belcantista che hanno saputo mostrare grande capacità e trasporto: il giovane tenore abruzzese Lorenzo Martelli, classe 1998, e la altrettanto giovane Aitana Sanz Perez, spagnola classe 1999. A fare gli onori di casa, ha accompagnato al pianoforte i quattro artisti, il nostro concittadino, il Maestro Pietro Mariani. Ogni brano è stato festeggiato da ovazioni del pubblico, raggiungendo il culmine nel finale del primo atto del Barbiere di Siviglia, con i protagonisti che hanno coinvolto anche il baritono Sergio Bologna, presente tra il pubblico per applaudire i suoi amici e colleghi.

Una carriera professionale che parla da sola per i due artisti, se pensiamo che Giorgio Carli ha affrontato opere quali: La Boheme, Madama Butterfly, Cavalleria Rusticana, Pagliacci o La traviata, alternandole a ruoli belcantisti nel Barbiere di Siviglia, L’occasione fa il ladro, L’elisir d’amore, Don Pasquale e La Serva Padrona. Di tutto rispetto anche la carriera di Cesidio Iacobone, con ruoli da protagonista nel Barbiere di Siviglia, L’elisir d’amore e Don Giovanni, alternando ruoli più drammatici come il personaggio di Escamilio in Carmen, Alfio nella Cavalleria Rusticana, Colline nella Boheme oppure Sparafucile in Rigoletto. La simpatia e l’incredibile presenza scenica dei due artisti romani ha sollecitato il coinvolgimento del pubblico presente al concerto, che come sempre avviene nelle manifestazioni deigli Amici della lirica, si è divertito più volte apprezzando anche alcuni duetti difficili e di rara esecuzione. Una grande capacità tecnica che è stata spesso rimarcata con applausi e ovazioni molto convinte.