"La linea politica della giunta?. E’ un copia-incolla della Cgil"

"La linea politica sul lapideo ad Arrighi la detta la Cgil". Lo scrive il consigliere Massimiliano Bernardi. "La sindaca ha ricordato la decadenza della concessione della Fiordichiara – prosegue Bernardi –, che non è certo un vanto per un’amministrazione, ma un danno economico e sociale. Arrighi ha anche ringraziato l’ufficio marmo che sulla Fiordichiara ha sbagliato qualcosa, se il 18 agosto 2023 aveva rinnovato la concessione e dopo un mese aveva il decreto di decadenza, ai danni di 10 lavoratori. Il tutto con la ditta disponibile a pagare tutto il debito in un’unica soluzione. Questi comportamenti sono contro imprese e operai, e non a loro favore. La mozione del Pd è apparsa raffazzonata – conclude Bernardi –. Le parole chiave sono state tutte copiate: ‘tutela dell’ambiente, redistribuzione della ricchezza, lavoro e sicurezza dei lavoratori’. Poi anche la scoperta di applicare una tassazione in base alla qualità e al valore del materiale e l’ennesimo annuncio sul regolamento sulla tracciabilità. È impressionante leggere che le parole di Nicola Del Vecchio sono le stesse di Arrighi su due questioni importanti come l’approvazione del regolamento per le gare e la scuola".