La linea dura di Agrolab "Ha mandato le forze dell’ordine per denunciare i sindacati"

CARRARA

Saranno sotto il loggiato di palazzo civico martedì i lavoratori di Agrolab per supportare la commissione dei capigruppo, impegnata come l’amministrazione a cercare una soluzione per scongiurare il licenziamento di 34 dipendenti dello stabilimento di via Frassina a Nazzano. La multinazionale tedesca, leader nel campo delle analisi, ambientali ha deciso di smantellare completamente il ramo produttivo di Nazzano. Per questo Agrolab Ambiente ha comunicato venerdì via Pec alla Cgil, proprio mentre i lavoratori stavano scioperando, l’intenzione di avviare la procedura per il licenziamento collettivo, e per questo l’alternativa di aderire su basa volontaria entro il 31 di marzo al trasferimento nelle sedi Agrolab di Vicenza, della Sicilia o della Basilicata.

Domattina invece ci saranno due ore di assemblea sindacale per decidere come procedere con la vertenza, che vede in prima linea i lavoratori, la Cgil, l’assessore regionale Alessandra Nardini, la sindaca Serena Arrighi e l’intero consiglio comunale di Carrara. "Proprio mentre i lavoratori e le lavoratrici di Agrolab Ambiente esercitavano il loro diritto di sciopero con un sit in davanti al sito produttivo – dice Sebastiano Salaro segretario generale della Filcams Cgil di Massa Carrara – l’azienda ha inaspettatamente inviato per Pec la procedura di licenziamento collettivo, 34 lavoratori su 63. L’abbiamo appreso lì con loro, abbiamo letto insieme a loro la procedura per la prima volta. Non è stato facile, non è mai facile, ma così a sangue freddo è ancora più complicato. Ci siamo spostati nella sala riunioni dell’azienda, che in tutta risposta ha chiamato le forze dell’ordine per denunciarci. Ma la nostra lotta non si ferma. Dimostreremo all’azienda che la nostra risposta è dura e compatta. Siamo e saremo al fianco di queste lavoratrici e lavoratori che meritano rispetto – conclude il sindacalista – perché non sono numeri ma persone e non c’è logica di profitto che possa ledere la loro dignità".

La decisione di comunicare il licenziamento via Pec ha fatto sussultare e indignare l’assessore Alessandra Nardini, che ha parlato di mancanza di rispetto non solo verso i lavoratori ma verso le istituzioni. "Non solo l’azienda non ha partecipato al primo tavolo convocato dalla Regione adducendo che non aveva capito di essere invitata – ha detto l’assessore – ma ha comunicato i licenziamenti via Pec nonostante il tavolo aperto e l’impegno di Regione e Comune di Carrara a trovare insieme una soluzione. Un comportamento irrispettoso".

I lavoratori dello stabilimento di Nazzano a Carrara erano settanta, sette si sono già licenziati, e ora si parla di trentaquattro esuberi. Secondo la Cgil questo sarebbe il primo passo per la totale dismissione dello stabilimento. Lo dimostrerebbero alcuni atti: come riferito dal segretario generale della Cgil Nicola del Vecchio nell’ultimo consiglio comunale Agrolab non ha rinnovato il contratto di affitto dello stabilimento, e come ha dichiarato Salaro "l’azienda non ha rinnovato le certificazioni per i laboratori di Carrara e quindi dopo luglio non si potranno più fare analisi, e sta provando a far spostare tutti i contratti di Agrolab Ambiente su Agrolab Italia".

Alessandra Poggi