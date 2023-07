La linea 66 per Antona aumenta le corse serali

La linea 66 per Antona che d’estate arriva fino al Pian della Fioba si potenzia e da domani sarà attivata una nuova corsa fino ad Antona, aggiuntiva alle esistenti, con partenza alle 19.27 dalla Stazione di Massa. La corsa sarà attiva tutte le domeniche d’estate, Ferragosto compreso. Lo rende noto l’assessora Alice Rossetti che si è attivata con la direzione provinciale di Autolinee Toscana per migliorare il servizio di trasporto pubblico e i collegamenti verso i paesi a monte raggiungendo un’intesa atta soddisfare un bisogno della cittadinanza: una corsa che serve a tornare in paese per quei residenti che hanno passato la giornata al mare. "Abbiamo accolto le istanze di un gruppo di residenti nelle frazioni montane che ci hanno fatto presente l’esigenza di poter usufruire del trasporto pubblico per risalire, nel periodo estivo, da Marina al Centro città e poi proseguire verso Capaccola, San Carlo, Pariana, Altagnana, Antona".