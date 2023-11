La ’libreria itinerante’ di Alessio Biagi al parco di Ricortola

Sabato e domenica ’Chiedi alla Polvere|Libreria Itinerante’ sarà ospite dell’associazione Arterando, al Parco di Ricortola in via delle Pinete. Sabato, dalle ore 17, si svolgerà una presentazione-aperitivo per la rassegna ’Aperilibro’ dove lo scrittore Alessio Biagi presenterà il suo progetto di libreria itinerante, appunto, intervistato dal giornalista e conduttore televisivo Rai Fabrizio Diolaiuti. Seguirà un aperitivo al costo di 10 euro. E’ gradita la prenotazione al numero 320 9362510. Anche domenica, come detto, dalle ore 10, ’Chiedi alla Polvere | Libreria Itinerante’ sarà presente nel parco in occasione di ’Massa Antique’, la mostra dell’antiquariato e del vintage che si tiene ogni quarta domenica del mese sempre presso il parco di Ricortola.