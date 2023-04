La Liberazione raccontata dai bambini

L’anniversario della Liberazione di Pontremoli cade il 27 aprile e l’altro ieri mattina in piazza Italia gli alunni delle scuole primaria e media lo hanno voluto ricordare. Sono state le classi IV e V della scuola primaria dell’I.C. Giulio Tifoni e il gruppo musicale dell’I.C. Pietro Ferrari, composto da studenti delle classi III delle scuole medie di Pontremoli, diretti dal Maestro Riccardo Madoni, a presentare le conclusioni del progetto di recupero della memoria storica sviluppato in questo anno scolastico dalle scuole dell’obbligo pontremolesi con la collaborazione dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Anpi Laura Seghettini, con l’amministrazione xomunale alla presenza del maresciallo dei carabinieri Gabriella Illuzzi. Grande partecipazione anche delle famiglie degli alunni che hanno ascoltato le testimonianze dei fatti di guerra raccontate dai bambini. Toccante anche la deposizione del mazzo di fiori deposto da una rappresentanza dei bambini di V elementare al monumento a Monsignor Giovanni Sismondo, figura chiave della Resistenza. Una conclusione poi di profonda commozione con il canto corale di " Bella Ciao", suonata dai ragazzi delle medie e cantata da tutti i presenti, in un clima di affettuoso ricordo e commemorazione dei caduti che si sono sacrificati per la libertà. "Un grazie - dice l’assessore all’Istruzione Annalisa Clerici - ad Anpi e Isra che hanno reso possibile questa giornata, con il presidente Paolo Bissoli, Caterina Rapetti e Angelo Angella che ha svolto un lavoro approfondito e accurato con gli studenti con lezioni in classe e passeggiate storiche nella città alla scoperta della storia attraverso i monumenti e nel ricordo delle partigiane Laura Seghettini e Lalla Tassi da poco scomparsa".

