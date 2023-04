La Liberazione di Massa "Fare memoria per la pace"

Una cerimonia solenne per il 78esimo anniversario della liberazione della città di Massa. La sala di palazzo civico, intitolata al 10 Aprile, era gremita di autorità civili e militari, studenti, associazioni e cittadini. Una novità, quest’anno, in quanto è mancata la rappresentanza politica, ovvero la giunta comunale e i consiglieri seduti nei loro scranni. Presente, nel pubblico, l’ex sindaco Francesco Persiani. A rappresentare il Comune la commissario prefettizio Maria Rosa Trio che, dopo l’apertura dei musicisti con l’inno nazionale, ha preso parola. "Sono qui da un mese e mi sento vicina ai massesi, ai dirigenti e collaboratori del Comune che mi hanno accolta e mi stanno aiutando. Il 10 aprile del 45 i soldati americani con l’aiuto di donne e uomini della Resistenza hanno liberato Massa rasa al suolo dai bombardamenti, che si è rialzata sotto la guida del primo prefetto, Pietro Del Giudice. Rendiamo omaggio a tutte le persone che hanno lottato per la libertà". Per tutti il discorso si è soffermato sulla guerra in Ucraina: "La guerra è tornata alle porte dell’Europa e la minaccia del coinvolgimento di Stati a noi vicini non sembra un’eventualità così impossibile. Il ricordo e la memoria sono valori da mantenere e trasmettere", ha ricordato Trio.

Presenti in sala il prefetto, il questore, il colonnello dei carabinieri, la guardia di finanza, la capitaneria di porto, sindaci della provincia: e ancora il presidente onorario Anpi, Dino Oliviero Bigini, l’onorevole Elena Cordoni, il consigliere regionale Giacomo Bugliani. "Quante volte abbiamo sentito dire che sono passati 80 anni e che occorre parlare - ha detto il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti - Ebbene, in quest’ultimo anno e mezzo la dimostrazione del bisogno di parlare c’è. Abbiamo bisogno di pace". L’onorevole Valdo Spini, oratore ufficiale, ha ricordato le vicende storiche avvenute dopo l’8 settembre 1943 concludendo che "partecipare alla cosa pubblica in questo periodo storico è importante. Se è avvenuta questa crisi è perché abbiamo affievolito il ricordo delle nostre memorie, delle nostre radici, e non ci siamo sentiti siamo stati abbastanza orgogliosi di chi ci ha preceduti. Giovani, diceva Sandro Pertini, non importa quale idea scegliete ma per quella date il meglio di voi stessi". Sono intervenute Ludovica Battelli, per l’Anpi di Massa, Stefania Della Bona per la Fivl; Sergio Tabanelli dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Adelindo Frulletti dell’associazione Apuana Italia Israele. Il corteo, coordinato da Asso arma, ha raggiunto i luoghi simbolo e omaggiato il busto del comandante partigiano Vico, il cippo del partigiano Arnaldo Pegollo, il Monumento alla Resistenza con deposizione della corona al monumento ai caduti di piazza Aranci. La cerimonia in Comune si è chiusa con Bella Ciao a cura degli studenti del liceo musicale Palma. L’attrice Alessandra Berti ha eseguito alcune letture. Presente anche la banda “Fanfara Alpina della Versilia Storica ten. Raffo“ che ha impreziosito l’evento.

Angela Maria Fruzzetti