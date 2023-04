La Liberazione della città Stamani la cerimonia in Comune

Tutto pronto per la cerimonia di commemorazione del 78° anniversario della Liberazione di Carrara dal giogo nazifascista, in programma oggi alle 10,30 con un consiglio comunale che si riunirà in forma straordinaria. Prima della cerimonia sotto palazzo civico, è prevista la deposizione di una corona al cippo commemorativo della medaglia d’Oro della Provincia.

Ad aprire i lavori della celebrazione i saluti del presidente del consiglio comunale Cristiano Bottici e a seguire quelli della sindaca Serena Arrighi. In aula sono previsti anche gli interventi del professor Daniele Canali e di Almarella Binelli, la presidente dell’Anpi Carrara. La prima Liberazione di Carrara avvenne per mano dei partigiani.