La lezione della storia mai imparata

La memoria. Quanti scherzi fa la memoria. Imparavi la lezione per bene, ripetevi tutto alla maestra e... prendevi 4. L’avevi imparata a memoria quella lezione ma non l’avevi capita. Quella ripetizione fedele, se non era una poesia, non bastava per prendere la sufficienza. Ma quel voto bastava per capirla la lezione, e passare dallo studio mnemonico a quello critico, ragionato. Ma non è bastato istituire il “Giorno della Memoria”, né precisare sul vocabolario i diversi significati di quella preziosa parola, per insegnarci a fare Memoria vera della nostra storia. Conoscere il valore del 27 gennaio non basta ancora per capire che rispetto, tolleranza, comprensione, dialogo, se sono veri non lasciano spazio a guerre, soprusi, prepotenze, incomprensioni. L’educazione alla memoria, spesso, sembra non sia mai cominciata.