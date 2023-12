La lettera della preside: "Seguite i buoni esempi come Francesco e Camilla"

Due storie a lieto fine per fare gli auguri di Buon Natale. Esempi che scaldano il cuore e che diventano testimonianze educative per gli studenti dell’Istituto Pacinotti Belmesseri. La preside Lucia Baracchini nella tradizionale lettera di auguri a tutto l’Istituto invita gli studenti ad essere sempre orgogliosi del proprio io, ricordando che la personalità si costruisce nelle relazioni con gli altri, a scuola e tra la gente. Anche guardando ai modelli positivi che l’Istituto ha educato. Come lo studente Francesco Bruzzoni che lo scorso 2 dicembre ad Assisi ha avuto il piacere e l’onore di essere premiato con "Il Samaritano 2023", premio europeo per la solidarietà stradale ’Trofeo Giancarlo Tofi’. "Francesco, coinvolto in un incidente stradale insieme alla sua classe - racconta la dirigente - ha avuto il sangue freddo e il coraggio di non pensare a sé e di guardarsi attorno e prestare soccorso ai suoi amici in difficoltà".

Tutti ricordano l’ansia e la paura che ha attanagliato quelle ore nelle quali si rincorrevano notizie funeste.Il bus di colore blu, pieno di studenti, aveva abbandonato la strada infilandosi improvvisamente nel bosco. Il guardrail è stato schiacciato ed il veicolo è volato a precipizio verso il fiume con i ragazzi che hanno iniziato ad urlare col cuore in gola in attesa dello schianto. Per fortuna gli alberi del bosco hanno rallentato la discesa e qualche passeggero con grande coraggio è addirittura riuscito a saltare fuori da quella trottola impazzita che poi si è bloccata appena poco prima di tuffarsi nel torrente sottostante. Alla fine l’incubo è svanito e l’incidente ha procurato solo feriti e contusi. " Al termine della giornata la notizia che erano tutti salvi, nonostante qualcuno con conseguenze un po’ più pesanti di altri e, fra tutti, il nome del 15enne che, da subito, ha aiutato i suoi compagni a risalire".

L’altra storia è quella di Camilla Duri, anche lei di Zeri. "Diplomata con il massimo dei voti all’Alberghiero di Bagnone a giugno 2022, si è iscritta subito dopo alla prestigiosa scuola Alma - prosegue la preside - Qualche settimana fa è stata invitata a Roma dove, con la brigata alla quale appartiene, ha servito all’ambasciata Francese durante l’evento sportivo di golf Ryder Cup 2023 Europa contro Stati Uniti, il più grande evento mondiale di golf". La giovane ha ultimato a luglio i 6 mesi di didattica al Corso internazionale di cucina italiana e dallo scorso settembre, proprio grazie agli ottimi rendimenti e risultati ottenuti, è stata destinata a fare il suo stage in un ristorante tre stelle Michelin, presso il Museo Mudec di arte contemporanea a Milano, al cui interno è ubicato il ristorante di Enrico Bartolini, secondo chef al mondo, 12 stelle Michelin.

"Ed è arrivata notizia che proprio Camilla è stata chiamata nella brigata che ha realizzato il Gran Galà al Teatro la Scala, organizzato dalla Fondazione ’Il Giardino’ che dirige il prestigioso teatro milanese e che si è tenuto al termine della prima del Don Carlos, galà al quale hanno partecipato circa 500 invitati", aggiunge Baracchini. L’augurio è che tutti gli studenti possano seguire le orme di questi due loro compagni di viaggio che hanno dimostrato di valere anche grazie alla formazione dell’Istituto Pacinotti Belmesseri, "una scuola dell’anima" nella quale insegnamento e crescita sono parole che lasciano un segno.

Natalino Benacci