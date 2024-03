La lettera dei docenti dell’artistico

"I diritti inviolabili di ogni cittadino devono essere tutelati e difesi in nome della libertà di pensiero e parola, oltre ogni posizione ideologica". Questo il pensiero racchiuso in una lettera aperta di una sessantina di docenti del ‘Gentileschi’ riguardo gli scontri di Pisa e Firenze tra forze dell’ordine e liberi manifestanti. "Le iniziative sono finite a colpi di manganellate da parte della polizia di Stato contro giovani minorenni disarmati – commenta il personale docente - che liberamente contestavano l’eccidio in Palestina. Questi fatti hanno suscitato in noi sconcerto e sgomento, in quanto portatori di pace e di cultura che culminano nella libera espressione del proprio pensiero. Tutti i giorni ci confrontiamo con i nostri studenti per infondere in loro l’amore per la pace e la tolleranza ed il coraggio di combattere con la forza delle idee tutto ciò che viola questi principi. L’articolo 21 della nostra Costituzione recita che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione e l’articolo 17 sancisce che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Alla luce della Costituzione, che ci aiuta a districarsi nella difficile interpretazione della realtà, oggi siamo convinti che i diritti inviolabili di ogni libero cittadino, in questo caso giovani studenti, debbano essere tutelati e difesi in nome della libertà di pensiero e di parola, oltre ogni posizione ideologica".