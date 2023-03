La Lega presenta... Persiani al teatrino dei Fratelli Cristiani

Domani, alle 17, la Lega terrà un incontro pubblico, al teatrino dei fratelli Cristiani, per discutere su quanto fatto dal governo dell’amministrazione di Francesco Persiani e su quanto bisognerà realizzare durante i prossimi cinque anni di mandato. Dal teatrino dei Fratelli Cristiani partì nel 2018 la lunga campagna elettorale vittoriosa della Lega e la presentazione di Persiani ai cittadini massesi come candidato a sindaco. "Dopo 5 anni di amministrazione, la Lega sceglie lo stesso luogo per rendere conto ai cittadini che gli hanno dato fiducia, di quanto questa fiducia sia stata ricambiata. Persiani sarà l’ospite d’onore dell’incontro per ribadire come la promessa di cambiamento del 2018 è stata mantenuta e ricordare i miglioramenti in atto nella città giorno dopo giorno, sotto gli occhi anche di quei cittadini che 5 anni fa non ci avevano creduto". Ad accompagnarlo ci saranno gli assessori e i consiglieri comunali uscenti della Lega.