La Lega esulta: "Bonifiche, un risultato storico"

Dopo 5 anni di attesa c’è la convenzione attuativa fra Regione Toscana e Sogesid che stabilisce programmi e tempi per la realizzazione della bonifica della falda Sin e Sir di Massa e Carrara. Come anticipato da La Nazione, si prevedono tre anni per arrivare alla costruzione di tutti gli impianti, al collaudo e alla messa in funzione con i 12 milioni di euro stanziati dalla Regione. Ancora tanto tempo ma almeno adesso sembra esserci un termine a cui mirare. Esulta la segretaria comunale della Lega, Eleonora Cantoni: "Una notizia che la città attendeva da tempo e che permetterà di risolvere una problematica che ammorba il nostro territorio da più di 30 anni. Un risultato storico che come forza politica abbiamo seguito passo passo ad ogni livello istituzionale. Si ricordi infatti l’impegno di cui si è fatto carico il sindaco Persiani in questa importante battaglia, insieme all’onorevole Andrea Barabotti, fin dal suo primo insediamento in Parlamento, con il viceministro all’ambiente Vannia Gava, ottenendo la conferma della copertura economica necessaria per le bonifiche della falda nelle aree Sin della zona industriale".

"Il processo di trasformazione e rilancio della nostra città – continua Cantoni – trova così una risposta concreta: da oggi possiamo dire che, l’impegno del Governo e ora anche quello della Regione, permetteranno di completare il percorso delle bonifiche atteso da tutti i cittadini, necessario per migliorare le condizioni sanitare e ambientali della città, nonché per liberare le attività economiche dai vincoli a cui erano sottoposte a causa dell’inquinamento del territorio, permettendo così l’insediamento di nuove realtà produttive. Si noti poi come, quello delle bonifiche, sia un passaggio indispensabile per risolvere una volta per tutte l’annoso conflitto fra realtà turistiche ed industriali che caratterizza da decenni il nostro territorio. Auspichiamo adesso – conclude Cantoni – che i lavori inizino entro la fine dell’anno".