La Lega affonda il coltello nella piaga "Brutta performance di palazzo civico"

"Un consiglio comunale in cui era come essere a vegliare un morto". Così il commissario provinciale della Lega, Nicola Pieruccini, sul consiglio di due giorni fa sul destino del Monoblocco, e in cui l’opposizione ha chiesto il ritiro delle deleghe alla sanità alla vicesindaca Roberta Crudeli. "La vicesindaca è una delle tante criticità della gestione Arrighi sulle problematiche del Monoblocco – commenta Pieruccini -. L’assessora alla sanità non ha adottato un comportamento corretto e leale nei confronti di chi l’ha votata, facendosi condizionare e tacitandosi alla presenza di vertici locali dell’Asl nei momenti di maggiore frizione anche in merito al Monoblocco, in quanto proprio datore di lavoro, con modalità che lasciano quanto meno perplessi. La Lega, assieme ai consiglieri di opposizione, ha chiesto alla sindaca di ritirarle le deleghe alla sanità per motivi di incapacità, oltre che di opportunità politica. Un consiglio sottotono in cui nell’immediato si è proceduto con affanno da parte dell’Asl all’enunciazione del fumoso piano di evacuazione, un carrozzone inventato dagli amministratori regionali del Pd per giustificare la chiusura ed il progressivo smantellamento della struttura. Arrighi e la sua maggioranza erano più preoccupati per la tenuta del loro già debole consenso elettorale e per la pessima performance sulla salute pubblica nel territorio, che della dolorosa agonia della sanità".