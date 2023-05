La kermesse dei golosi Oltre quattromila per celebrare TourDay Battuti tutti i record

Clamoroso successo del Tourday la kermesse enogastronomica con le golosità pontremolesi, che ha totalizzato 4.063 partecipanti. Il tam tam scatenatosi sui social e sui giornali per annunciare l’appuntamento originale con le delizie del palato ha richiamato plotoni di buongustai alla manifestazione che ha battuto tutti i record precedenti. Sono state registrate infatti mille iscritti in più rispetto alla precedente edizione.

Per due giorni Pontremoli è stata al centro di un universo gastronomico tutto da sfogliare con occhi e palato alla ricerca del boccone ghiotto, col libretto passaport al collo e la mappa degli itinerari per timbrare le tappe. Nel paniere del Tourday c’erano le chicche più gettonate tra le specialità cittadine e ogni locale offriva la sua esclusiva. Ma che cosa c’era da assaporare in questa singolare vetrina del gusto? Tante prelibatezze. Dalla zuppa di Bussè (l’antica carica dei contadini per iniziare al meglio la giornata), alla torta d’erbi della Norina, al Bianco oro del Bar Luciano (leggendario aperitivo). Poi le birre del Moro e della Gilda dei Nani (arte e passione dei malti), i biscotti della Pasticceria Duomo, il testarolo artigianale della trattoria Pelliccia, l’erbadela e i padleti del Caveau del Teatro, il gelato alla spongata del Caffè Letterario,i panini col salame di Angella, la torta di riso dell’Oca Bianca, la torta di patate porri della Pastafresca di Agnese, il ramaino del Forno Tarantola, gli amor con il succo di mela rotella del Caffè degli Svizzeri, l’antico rabarbaro della Farmacia Zampetti al Caffè Bellotti, la focaccia con farinata della Pizzeria Pecci, il panino con bollito dell’Osteria San Francesco e il lupo, lo Stordente del Bar Alvaro. Il Tourday ha varcato i confini con idee smart per valorizzare le eccellenze della città che coniuga bellezza e peccati di gola. Molti ospiti importanti hanno impreziosito il tour che ha sorpreso anche per delle new entry musicali estemporanee come quelle andate inscena nella Piazzetta di San Geminiano dove s’è visto anche Zucchero Fornaciari duettare con il giullare della Lunigiana Bugelli e il produttore Eddy Mattei con in canti popolari. Ma nel pomeriggio di sabato si sono esibiti anche i Patonarepublik.

L’edizione 2023 ha sottolineato lo stile social dell’evento reclutando tanti gruppi famigliari con bambini arrivati non solo dalla Lunigiana e da centri vicini come Parma, la Spezia e Viareggio, ma anche dalla Lombardia e dal Veneto. Hanno timbrato il passport anche turisti dalla Germania, dall’Olanda e dalla Spagna. Assieme ad amici milanesi c’erano anche i coniugi John e Mary Beth di San Francisco, che hanno saputo nel corso del loro soggiorno milanese della festa e si sono aggregati alla compagnia. Orgoglio pontremolese, socialità gastronomica e unione delle forze commerciali in campo sono i tre punti di forza dell’evento perché creano sinergie che fanno muovere la città. Ne ha beneficiato anche la mostra degli Uffizi Diffusi che è stata visitata da 250 persone nel weekend tra cui anche l’attore Dario Vergassola. Molto soddisfatti gli organizzatori per l’attrattività dell’evento che ha richiamato tipologie svariate di turisti. Insomma una festa per tutti nel segno del divertimento, della socialità e della soddisfazione alla scoperta della Pontremoli golosa.

Natalino Benacci