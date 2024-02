La guerra e il pacifismo. Incontro con Morgantini

Si parlerà di guerra e di pace, domani alle 17 al teatro dei Fratelli Cristiani di Massa dove è attesa Luisa Morgantini, presidente di Assopace con l’evento intitolato ’Se vuoi la pace prepara la pace – Riflessioni su pacifismo, guerra, femminismi’. Evento organizzato da Arci Massa Carrara e Archivi della Resistenza con l’adesione delle associazioni ’Non una di meno’ Massa, Accademia Apuana della Pace, la Resistenza, Circolo Arci Focus, Circolo Arci Trentuno Settembre. L’evento sarà moderato da Adriana Riccardi, presidente del comitato provinciale di Arci.

"Il 24 febbraio – spiegano - saranno due anni dallo scoppio della guerra in Ucraina il mondo appare ancora più impazzito: sotto i nostri occhi l’orrore del genocidio in Palestina e la folle accelerazione dei conflitti in Medio Oriente, chiaro segnale di una ulteriore folle corsa verso un conflitto mondiale. ‘Serve’ con urgenza un mondo dove corpi e territori siano liberi dalla violenza e dalla guerra, ‘serve’ fermare il genocidio in Palestina ora". Ne parleranno con Luisa Morgantini, già eurodeputata, vicepresidente del Parlamento dell’Unione Europea, componente della Commissione del Consiglio Europeo per le relazioni con il Consiglio Palestinese, fondatrice della rete internazionale Donne in Nero contro la guerra e la violenza, fondatrice e presidente di Assopace Palestina.