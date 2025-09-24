La guerra dello sport. Spazi, strutture, impianti. Il lamento delle società

La città ha fame di impianti sportivi a norma, le società lo chiedono ad alta voce, con correttezza ma anche con fermezza; l’amministrazione ascolta, spiega le ragioni della crisi delle strutture e promette che entro il prossimo anno tutti gli impianti saranno sistemati, collaudati e aperti. E’ stato un consiglio comunale atipico, a tu per tu con le associazioni sportive del territorio, quello organizzato da palazzo civico per ascoltare le proteste dal mondo dello sport, da anni in subbuglio per la mancanza di spazi dove poter svolgere la propria attività. Una crisi che non è nata negli ultimi anni, ma che ultimamente ha presentato il conto. E sul banco degli imputati ci sono le strutture e il bando con cui vengono assegnati gli spazi. "Sappiamo che le società sono in sofferenza, ma noi prestiamo attenzione alle loro esigenze" ha detto Cristiano Bottici, presidente del consiglio comunale aprendo l’assise.

Nello spazio loro concesso (cinque minuti per ciascun intervento) le associazioni intervenute hanno elencato tutte le loro difficoltà e le loro perplessità. Ogni disciplina sportiva ha le sue esigenze, ma tutte le società hanno ribadito la crisi degli spazi. Assenti invece, un po’ a sorpresa, alcune di quelle società che nell’ultimo ventennio hanno fatto la voce grossa contro le scelte di palazzo civico e che hanno perso una grossa occasione. "Le strutture devono essere a norma perché altrimenti le federazioni non le omologano per campionati e gare" hanno detto le società, invocando anche il rispetto per lo spirito sportivo e auspicando il ricorso ad alcune tensostrutture. Così se Claudio Volpi della Apuania Tennistavolo chiede un impianto tutto per sé dove far sviluppare la disciplina, Giulia Guani della Ginnastica Ritmica lamenta la mancanza di una casa per gli allenamenti dei suoi 200 tesserati che devono spostarsi tra 4 diverse sedi, dovendo fare i conti con la Dogali che si allaga, il Galilei che non ha le misure idonee, la Imm che ha il soffitto troppo basso. Con Lucia Bianchi, la Uisp Marina ha ricordato i problemi della pista del campo scuola che è da rifare, e della piscina Tosi di Carrara, ormai chiusa da sei anni. Per il Centro Minibasket Leonardo Marrazzini chiede una maggiore equità nella distribuzione degli spazi e delle ore ed evidenzia la mancanza di manutenzione ordinaria. Con Alda Mannini la Rotellistica Apuana ha ricordato la condizione del centro Isoppi di Avenza, (dove manca una gestione e ci sono problemi con luce ed erba alta) e della Caravella la cui realizzazione è ancora lontana. Va invece giù duro la Virtus Group Apuania di pallavolo che con Giulio Zanetti ha comunicato il ricorso al Tar per come è stato pensato il bando di assegnazione degli spazi che definisce discriminatorio. Daniela Martini della Pallavolo San Marcalcune società occupano spazi con soli 4 o 5 atleti per turno, mentre gli impianti andrebbero utilizzati al massimo per tutta la comunità, escludendo società di dubbia onestà e moralità.