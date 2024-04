La guerra alle soste dei camperisti

Con i primi caldi a Marina di Carrara sono arrivati i camperisti, e come sempre hanno parcheggiato nello spazio Werter Cacciatori, dove abitualmente stanziano per giorni e settimane ma senza sapere che lì i camper non possono parcheggiare. E così qualcuno ha alzato il telefono e chiamato gli agenti della municipale, che domenica mattina una volta sul posto hanno multato tutti quelli che stavano stazionando in quel momento nel parcheggio Cacciatori. I più furbi alla vista della municipale sono scappati in fretta e furia, mentre chi al momento non si trovava all’interno del camper, circa quattro automobilisti, al ritorno hanno trovato sul parabrezza la multa. Come sempre i camper in quella zona sono malvisti dai cittadini perché portano via numerosi posti auto, specialmente in estate quando scatta la caccia al parcheggio. Ma si preannuncia un’estate all’insegna della legalità con i cittadini che, come sbandierato ai quattro venti sui social, chiameranno i vigili urbani ogni volta che vedranno i camper nel parcheggio, dove non possono sostare perché sbordano dalle strisce bianche, e quindi passibili di sanzione. Intanto nel parcheggio Cacciatori si stanno ultimando i lavori di riqualificazione, e qualcuno ha pensato di incolpare i camperisti di aver divelto gli elementi messi proprio per evitare che possano parcheggiare questi bisonti. In realtà i buchi nella pavimentazione sono le tracce in cui dovranno essere posizionati i supporti metallici che saranno posizionati nei prossimi giorni proprio per restringere il parcheggio ed evitare il parcheggio a tutti i mezzi che non siano automobili. Una curiosità i segnaposti sono quelli che sono stati recuperati dalla passeggiata a mare.