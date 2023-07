La Guardia si aggiudica la Disfida Federico Sutti arciere dei record

“L‘homini de li quartieri, magnifici militi e l’homini della guardia, de banda bela et forta, alti e resoluti“. Venivano descritti così, negli annali rinascimentali, gli uomini, i soldati del quartiere della Guardia che comprende gli abitati di Certaldola, Cerignano, Caugliano e Posara, posizionati a nord-est di Fivizzano capoluogo.

Prerogative che sono emerse fin dall’inizio della tenzone, alla 51esima edizione della “Disfida degli arcieri di terra e corte“, che ha avuto il suo epilogo finale domenica sera appena trascorsa nella centrale piazza Medicea. Un gigantesco successo di pubblico, grandi numeri: la tradizionale gara-spettacolo si è svolte davanti a una moltitudine di persone, un pubblico delle grandi occasioni. L’attenzione di tutti i presenti, subito poco dopo lo scoccare dei primi dardi, è stata infatti catturata dalla mira strabiliante di Federico Sutti, esattamente un milite della Guardia, che è entrato a pieno diritto nell’Olimpo della “Disfida“.

"Per la prima volta in mezzo secolo, l’arciere Federico Sutti è riuscito a colpire il cuore del bersaglio sei volte, su sei tiri – ha detto il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti – In pratica si è trattato di un avvenimento che non s’era finora mai verificato, insomma un autentico primato". Ed è stato proprio questo l’evento determinante, quello che ha trascinato gli altri compagni di Federico: Mattia Abate, Gianmarco Tonelli, Emiliano Bianchi e Moreno Piastra alla vittoria. Sono stati infatti proprio loro il gruppo vincente, che nel nome del rione della Guardia, ha avuto il privilegio di ricevere dalle mani del Magnifico Capitano delle Guardie il “Palio“, opera d’arte frutto dell’estro di Elena Ricciotti,originaria della frazione di Colla, docente e pittrice di talento.

"Un pubblico delle grandi occasioni, che ha apprezzato le coreografie messe in scena dal gruppo storico – ha commentato Giovanni jr. Poleschi, vicesindaco di Fivizzano – Poi i giochi di bandiere, i musici e le splendide dame in abiti rinascimentali che hanno vivacizzato la serata, alternandosi agli arcieri. La serata, ha visto la piazza gremita, grazie anche a vari ospiti sopraggiunti e a giocolieri, mangiafuoco, soldati in armi impegnati in duelli con le spade e molto altro. Esprimo la mia grande soddisfazione e ringrazio i tanti – sottolinea ancora Poleschi – che hanno allestito e supportato questa 51esima edizione della “Disfida degli arcieri di terra e di corte“". La manifestazione ha finito per attirare migliaia di visitatori e spettatori, in una Fivizzano splendidamente addobbata con grande sfoggio di bandiere, simboli e colori e nelle cui vie sono sfilati 500 componenti del corteo storico tutti indossando splendidi abiti dell’epoca confezionati a mano.

E’ la quarta volta, che il quartiere della Guardia si aggiudica il Palio; in questa edizione ha vinto riportando 2070 punti, al secondo posto il Montechiaro con 1650 punti, la Verrucola 3° con 1420 punti, il Fittadisio al 4° posto con 1280 ed al 5° posto la Terra (Fivizzano capoluogo) con 1170 punti. Quanto a Federico Sutti, “l’infallibile Guglielmo Tell“ di Fivizzano, il suo nome è già entrato nella leggenda, in questo suggestivo angolo di Lunigiana.

Roberto Oligeri