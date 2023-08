La guardia medica trasferita nella sede della Croce Bianca

Trasloco temporaneo per la guardia medica di Aulla. Il servizio di continuità assistenziale infatti da ieri è attivo nella sede della Pubblica assistenza Croce Bianca di Aulla, in via Lunigiana 5. Un trasferimento temporaneo per consentire all’Azienda sanitaria di dare il via ai previsti lavori di ristrutturazione del del poliambulatorio di piazza della Vittoria 22. Negli spazi che saranno adeguati alle nuove funzioni, sarà realizzata la Centrale Operativa Territoriale (Cot). Il numero telefonico per richiedere il servizio di guardia medica non è stato modificato: 0585885456. La Centrale operativa territoriale, realizzata con 170mila euro di fondi del Pnrr, sarà una struttura interdisciplinare di coordinamento della presa in carico integrata socio-sanitaria, composta da medici, infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti ed altre professionalità.