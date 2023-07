La grande ‘rete’ dell’accoglienza. "Nessuno scafista tra i migranti"

Carrara, 9 luglio 2023 – Nessuno scafista a bordo. Tra i 197 migranti recuperati in acque maltesi e sbarcati a Marina venerdì, non sono stati trovati coloro che guidavano le imbarcazioni. A comunicarlo è il questore di Massa Carrara, Santi Allegra. "Tutte le operazioni sono durate molto. Più dell’altra volta perché erano tanti. Dopo le interviste e gli accertamenti sanitari non abbiamo trovato gli scafisti. Da parte dei migranti c’è stata una maggiore collaborazione rispetto al passato, quando qualcuno non voleva farsi prendere le impronte digitali". Durante lo sbarco di 55 profughi il 19 aprile, le autorità trovarono due persone sudanesi in possesso di un sistema di localizzazione satellitare. Una di loro venne individuata come il presunto conduttore dell’imbarcazione, l’altra come aiutante di bordo. Arrestati e poi scarcerati dal giudice: hanno raccontato di essere stati picchiati e minacciati dai trafficanti, sarebbero stati costretti a mettersi al timone del barcone.

Oltre al numero di persone, a fare la differenza rispetto agli altri sbarchi ci sono i minori. Mai così tanti: 51 i ragazzini non accompagnati da un adulto. Per loro la strada sarà quella dell’attesa: 18 sono già stati accolti in una struttura a Massa gestita da ‘Casa Betania’, altri 20 in un centro a Livorno, i restanti a Brindisi. Si trovano nei centri di accoglienza straordinaria istituiti dalle Prefetture. "Dovranno attendere 60 giorni poi verranno indirizzati alle strutture di destinazione" spiega il prefetto Guido Aprea. "Questa volta c’erano molti minori e diversi nuclei famigliari". L’altro aspetto fondamentale è la stagione: sono partiti sotto il sole di luglio. Al centro allestito dalla Imm le visite mediche. "Erano molto provati, stanchi e con i segni del caldo – spiega la dirigente del distretto Asl Monica Guglielmi – . Qualcuno era in forza ma dal punto di vista psicologico c’è molto da lavorare. Fisicamente abbiamo riscontrato i problemi legati alla traversata di giorni, sotto al sole e con altissime temperature".

Alla Imm , tra registrazioni e visite, le operazioni nel padiglione 4 si sono concluse solo a mezzanotte quasi 17 ore dopo l’attracco della nave alla banchina Taliercio. I migranti hanno iniziato a raggiungere il centro per essere registrati alle 13: un lavoro immane per la macchina dell’accoglienza ormai rodata a Marina di Carrara. I 197 profughi oggi sono stati tutti destinati tra Toscana, Marche e Puglia. I 18 minori senza famiglia rimasti a Massa stanno bene: hanno ricominciato a giocare e sembra che, per ora, riescano a superare il trauma della traversata. Anche le due famiglie, composte da nonni e nipoti, fuggite dalla Siria, sono state destinate nei Cas.