La grande paura è passata Porte sbarrate alla Stazione Allagati sottopassi e fondi

Asili nido chiusi, pontile di Marina off limits, parchi con il lucchetto all’ingresso. Allerta arancione e Protezione civile in cabina di regia ad attendere il peggio. Ma, fortunatamente, il temuto disastro non c’è stato. Durante le prima ore della notte tra domenica e lunedì sono scesi 60 millimetri di acqua e il picco maggiore è stato a Marina di Massa. Preoccupanti erano le previsioni che si leggevano sui monitor dalla Liguria. Gli esperti attendevano l’arrivo di ingenti precipitazioni dal Nord Italia, invece la perturbazione che ha interessato la nostra provincia è salita da sub e fortunatamente si è scatenata in mare aperto. La costa è stata lambita dalla pioggia e raffiche di vento, lampi che si potevano vedere all’orizzonte subito dopo passata la mezzanotte. Il vero clou della perturbazione è stata registrata intorno all’una e mezzo, quando per mezz’ora è venuto giù di tutto dal cielo. Ma non tanto da provocare danni.

Massa ha retto bene all’onda temporalesca: a parte l’allagamento di alcuni sottopassi come come quello in zona stadio, alcuni privati che hanno avuto allagate le cantine, non sono stati registrati importanti interventi dei vigili del fuoco.

Anche piazza della Stazione ha risposto bene. Posizionate all’ingresso dello scalo ferroviario quattro barriere che hanno fermato la furia dell’acqua. "Il problema – ha detto il sindaco Francesco Persiani –che interessava la stazione questa volta c’è stato. Credo che la nuova conformazione della piazza abbia evitato che si formasse una ’piscina’ nella zona dove c’era la fermata dei bus. Anche le barriere hanno evitato che l’acqua invadesse il sottopassaggio che porta ai binari. C’è da dire che nei giorni scorsi i tecnici si erano attivati per ripulire le ferritoie dove far defluire l’acqua. Stamani (ieri, ndr) ho chiesto un dossier dettagliato del maltempo e, a parte qualche privato con piccoli allagamenti, non c’è stato nessun grande problema". In cabina di regia della Protezione civile, fino alle 3 di ieri mattina, anche il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti: "A parte qualche ramo di albero caduto in montagna, non abbiamo registrato grossi danni: il territorio ha retto".