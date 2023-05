La grande paura dei genitori Ore d’ansia fuori l’ospedale "Il mezzo è volato nel vuoto Ma i nostri ragazzi sono vivi"

"Mio figlio sta bene. Anche mia figlia per fortuna, ha solo qualche graffio. Ma poteva essere una tragedia". Sospiri e angoscia si rincorrevano, ieri pomeriggio, davanti all’ospedale di Pontremoli mentre anocora erano in corso le operazioni per estrarre gli studenti dall’autobus, Molti i parenti e gli amici che si sono precipitati al pronto soccorso. Erano lì, con gli occhi lucidi e il cellulare in mano, in spasmodica attesa di vedere i propri figli e di poterli riabbracciare.

L’atmosfera era carica di ansia e di paura, si provavano a fare varie ipotesi sulle cause dell’incidente, ma soprattutto si attendeva con trepidazione di ricevere notizie. Delle buone notizie. E ogni volta che un medico usciva dal pronto soccorso portando informazioni, veniva immediatamente circondato da mamme, papà, nonni e amici che chiedevano novità sullo stato di salute dei giovani coinvolti nell’incidente. C’erano gli amici col cellulare in mano e il viso cupo, alcuni insegnanti che si sono precipitati a Pontremoli, dopo aver saputo la notizia, che facevano mente locale su chi prendeva quella corriera per andare a casa, i nonni e gli zii che speravano di poter portare a casa i giovani illesi. C’erano anche i carabinieri con l’elenco delle persone coinvolte, che ripetevano i nomi e i cognomi ogni volta che arrivava un nuovo genitore. Erano proprio i genitori i più spaventati, consapevoli della tragedia evitata per un soffio. "Il pullman non si riusciva neppure a vedere dalla strada – diceva una mamma – Non riesco a capire come sia potuto precipitare così a valle".

"Mia figlia ha avuto una paura terribile – ha aggiunto un’altra madre – L’ho sentita per telefono e mi ha raccontato. Non l’ho ancora vista, ma dovrebbero dimetterla subito dopo averle fatto alcuni accertamenti, per fortuna sta bene". "A mio figlio fa male dappertutto – ha detto poi un papà – però non è grave, è questo ciò che conta". E poi gli amici arrivati in motorino, affranti, con le lacrime agli occhi. "Io resto qui finché non escono tutti – ha detto uno di loro – Voglio vedere di persona come stanno".

"Stanno tutti abbastanza bene – si dicevano tra loro – ma hanno avuto una gran paura". Poca la voglia di parlare, tanti gli abbracci scambiati, e poi quelle lacrime scese e subito asciugate, per non farsi vedere troppo preoccupati dai figli e cercare di risollevare loro il morale. Nel tardo pomeriggio i feriti più lievi sono stati dimessi e sono tornati a casa, sorretti dai genitori. Altri invece sono rimasti in ospedale e probabilmente saranno dimessi oggi. Non sarà facile per loro dimenticare questa brutta avventura e le immagini dell’incidente li accompagneranno a lungo. Intanto le preoccupazioni restano tutte rivolte al sedicenne di Rossano, studente del corso geometri al Pacinotti Belmesseri, portato a Pisa con l’elisoccorso Pegaso e ricoverato in rianimazione in proggnosi riservata. In serata le sue condizioni sembravano in miglioramento.

Monica Leoncini