La giornata mondiale dell’acqua Sorgenti carsiche, via alla mappatura

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, il Club Alpino Italiano lancia un progetto di monitoraggio delle sorgenti d’acqua montane che sulla provincia di Massa Carrara riguarderà di certo le sorgenti carsiche. Come precisato anche dai referenti del Cai di Massa, infatti, si tratta almeno di quelle inserite nel catasto delle sorgenti carsiche.

Le sorgenti d’acqua sono diventate un argomento di grande interesse negli ultimi anni, proprio in relazione alla crisi climatica. Il riscaldamento globale sta avendo un impatto significativo sul ciclo idrologico del pianeta, influenzando la disponibilità di acqua dolce e la qualità delle fonti idriche; la crescente domanda di acqua, la diminuzione delle precipitazioni e lo scioglimento dei ghiacciai rappresentano una minaccia per la disponibilità di questa risorsa. Il progetto vede come capofila la Struttura operativa Sentieri e cartografia del Cai. L’obiettivo è capire quante sorgenti e fontanelle sono presenti nei territori alpini e appenninici del nostro Paese, dove si trovano, quali sono le loro caratteristiche (come portata, composizione chimica e potabilità) e quali sono le variazioni temporali delle stesse. Si partirà da due dati già disponibili: le 4.685 sorgenti e le 28.979 fontanelle ubicate lungo la Rete escursionistica italiana presenti nel database OpenStreet Map.

"Siamo di fronte a una situazione climatica ormai diventata strutturale, e non più eccezionale", afferma il presidente generale del Cai Antonio Montani. "Con questo progetto, il Club alpino italiano intende dare il proprio contributo per capire la situazione relativa alla disponibilità di un bene primario come l’acqua, fondamentale per ogni tipo di attività umana in montagna e non solo, mettendo poi i risultati a disposizione di tutti per facilitare lo studio delle soluzioni necessarie per accrescere la resilienza".

L’intenzione è quella di coinvolgere anche il Ministero dell’ambiente, le università e i centri di ricerca e la presentazione dei risultati è prevista per il mese di dicembre. Le sorgenti apuane carsiche a catasto sono: Tana d’Equi a Equi Terme, Tana del Poggiolo, Barrila, Tenerano e tre sorgenti del Lucido a Fivizzano, Materma, Polla di Altagnana, Polla di Forno, Cartaro e Renara a Massa, , Polla della Martana, Carbonera, Gorgoglio, Tana dei Tufi, Sponda, Ratto inferiore e superiore, Pero e Linara a Carrara, Polle di Porta a Montignoso.