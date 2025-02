La Giampaoli in carcere per ’Tempo di libri’

Il progetto “Tempo di libri” apre le porte del carcere alla biblioteca civica Stefano Giampaoli di Massa che si è aggiudicata il bando indetto dalla Regione Toscana. Avviato pochi giorni fa con la presentazione del libro “La ricreazione è finita” di Dario Ferrari, si concluderà a dicembre. L’obiettivo è favorire la socializzazione dei detenuti utilizzando la cultura nelle sue varie forme come strumento di intervento rieducativo negli istituti di pena. E la biblioteca Giampaoli sta già realizzando, da anni, all’interno del carcere di Massa diversi servizi come prestito librario, laboratori di lettura Nati Per Leggere e presentazioni.

Nell’ambito di attività del progetto “Tempo di libri” saranno attivati laboratori di lettura a voce alta con Alfonso Cuccurullo, divulgatore e formatore del programma nazionale Nati per leggere, laboratori di scrittura creativa a cura della scuola Belleville di Milano con docente Enrico Ernst, circoli di lettura con l’autore a cadenza mensile, la realizzazione di un podcast in cui i detenuti partecipanti al circolo di lettura racconteranno la loro esperienza e incontri di introspezione finalizzati al racconto del sé con il Fabio Celi, psicologo e psicoterapeuta. Nell’ambito del concorso Liberi di scrivere, verrà poi istituita una giuria di detenuti per l’individuazione, tra gli elaborati in gara, del miglior racconto. I lavori della giuria saranno mediati dalla scrittrice locale Alessandra Brenzini.