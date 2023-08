La gestione del castello "Il punto ristoro? Utile ma non era a norma Così fu smantellato"

Il punto ristoro nel Castello Malaspina è stato chiuso e smantellato "perché non a norma". E’ il principale passaggio della nota firmata da Ugo Gianmaria Ugolini, presidente di Earth Scarl che dal 2022 gestisce aperture e chiusure del maniero, con cui risponde alle critiche sullo stato di salute della struttura. Insomma, il punto ristoro, pur utile e bello, non c’è perché non poteva e non doveva più esserci per legge. Un servizio gradito ai visitatori ma, ribadisce Ugolini, smantellato dal Comune: "decisione non dipesa quindi dalla nuova gestione del castello". Il presidente di Earth sottolinea che il bando di gestione "prevede la regolare manutenzione del verde che è stata svolta dalla nostra cooperativa fin dal primo giorno", e lo dimostra con una serie di foto scattate nel castello di recente.

Non vuole entrare nel merito della decisione della giunta Persiani di sospendere la collaborazione con l’Istituto Valorizzazione Castelli, ma sottolinea che la cooperativa "ha ottenuto l’incarico, partecipando e vincendo un regolare bando, indetto dal Comune" ed ha cercato di mantenere tutti i lavoratori anche se nell’appalto "non era presente la clausola sociale". "A tutti i dipendenti di Istituto Valorizzazione Castelli – ricorda – è stato proposto di avviare una collaborazione con noi, inserendoli all’interno della cooperativa e applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro italiano. Tutti i lavoratori, ad esclusione del signor Fabio Cristiani, hanno accettato la proposta e ancora oggi lavorano con noi, ricevendo un regolare stipendio, commisurato alle ore impiegate indicate nel bando di gestione". Vanno avanti anche i rapporti di collaborazione con le scuole per le attività didattiche e la cooperativa ha solo personale valido "impiegando e valorizzando giovani laureati, che costituiscono il nostro staff di professionisti. La passione e l’amore per il nostro territorio ci spingono ad impegnarci ogni giorno per potenziare e valorizzare i beni culturali in cui operiamo".