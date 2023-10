La Germania torna a Fivizzano. Suss visita i luoghi delle stragi

Tutto pronto per stamani mattina dalle 10 per un gradito appuntamento: Sarah Suss ,nuovo borgomastro della citta di Steinhagen, sarà ricevuta ufficialmente dal sindaco Gianluigi Giannetti e dalla sua Amministrazione. La attuale "bourgermeisterin", come appena detto proviene da Steinhagen, al Nord della Germania, una realtà municipale della Renania-Westfalia gemellata da ben 33 anni con il Comune di Fivizzano.

Si tratta della prima volta che la Suss viene in visita nella ’partnerstadt’, la città italiana con cui da decenni esistono stretti rapporti ufficiali ed al suo seguito, in pulman, ad accompagnarla vi saranno 50 suoi concittadini. L’incontro, si terrà all’interno della Sala Consiliare nel Museo di San Giovanni degli Agostiniani, successivamente terminato l’evento formale, gli ospiti tedeschi saranno accompagnati a visitare la Biblioteca Civica, il Fondo Antico, con i preziosi incunabuli, inoltre l’originale Erbario del ‘600, quadri, ed antichi reperti da una guida d’eccezione, Francesco Leonardi il preparatissimo funzionario dell’Ufficio Cultura.

Vi sarà, un traduttore simultaneo di madrelingua tedesca a fungere da interprete per tutta la durata della visita nel territorio del Comune di Fivizzano. La delegazione di Steinhagen infatti, dopo il pranzo che si terrà presso il Ristorante ’Il Sicomoro’ al bivio di Cormezzano, mentre la cena al Ristorante ’Da Remo’ a Monzone, si porterà in pulman al Sacrario di San Terenzo, località teatro nel 1944 di una strage nazista in cui vennero trucidati 160 civili da parte delle SS. Anche la scorsa domenica, la stessa località ha ospitato una analoga delegazione di cittadini di Steinhagen; la maggior parte di loro era la prima volta che vi si recavano e la visita sul luogo della strage, presso la Fattoria di Valla, ha comportato fra gli ospiti momenti di forte commozione.

Gli stranieri, sono rimasti molto colpiti dal fatto che erano stati uccisi indiscriminatamente anche tanti bambini di età tenerissima: "Queste cose, sui nostri libri di storia- hanno raccontato alcuni ospiti- sono taciute, ma qui la terribile verità purtroppo appare ben chiara e non la si può cancellare".

Vi è stato inoltre un signore di mezzetà, Thomas, che ha voluto soffermarsi ulteriormente nel viale sotto i cipressi a Valla, dove vennero sterminate donne e bambini, assalito da una commozione fortissima.

"Ho rivissuto qui, quanto mi raccontava da piccolo mia madre che ha vissuto in tempo di guerra nella Slesia, sul confine polacco; le devastazioni ed i massacri contro la popolazione civile di cui lei mi parlava,sono avvenuti purtroppo anche qui nei vostri paesi. Orribile!". Una storia che non deve essere dimenticata, da tramandare alle nuove generazioni.

Roberto Oligeri