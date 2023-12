La gentilezza come stile di vita. Un regalo da mettere tutti sotto l’albero per vivere meglio

Festività natalizie e corsa sfrenata agli acquisti: consigli per l’anima da parte dello psicologo Vittorio Arcolini (nella foto). "I beni materiali in pacchetti luccicanti regalano solo emozioni effimere. Ciò che non costa nulla – scrive Arcolini – ma che riempie il cuore è un bene difficile da regalare e da ricevere. Il suo costo psicologico è molto elevato, ma i risultati sono garantiti. Stiamo parlando della gentilezza: un comportamento rispettoso, delicato, riconoscente e benevolo, caratterizzato da atti di generosità, considerazione, assistenza e preoccupazione per gli altri. Sotto l’aspetto psicologico il termine gentilezza include emozioni e comportamenti come cura, generosità, altruismo, gratitudine, empatia, compassione. Sotto l’aspetto psicofisico stimola il rilascio di neurotrasmettitori e aumenta i livelli di ossitocina e serotonina nel nostro cervello conferendo una sensazione di appagamento e di benessere generale. La gentilezza riveste dunque un ruolo centrale nel campo della psicologia poiché incide sulla nostra salute mentale e sulle dinamiche relazionali. Praticare atti di gentilezza non solo migliora il nostro stato d’animo ma contribuisce a creare un circolo di emozioni positive. La gentilezza è quella capacità di ascoltare e accogliere le fragilità altrui che è anche generosità, altruismo, solidarietà. Un atto concreto che può essere coltivato sempre per ottenere benefici duraturi nella nostra vita e nella vita degli altri. Ma è essenziale coltivare anche l’auto gentilezza e l’autocompassione. Non possiamo elargire quello che non abbiano. La gentilezza è uno dei modi migliori per tendere ad essere felici. Recenti studi evidenziano quanto il predisporsi ad essere gentili può aumentare le emozioni positive, il pensiero positivo, riducendo sentimenti negativi e pregiudizi. Sono atti di gentilezza il salutare sempre, dire prego, per favore, grazie, scusa. Prendersi cura di una persona in difficoltà, aiutare una persona a raggiungere un obiettivo, fare volontariato, scegliere di comunicare con meno aggressività, essere grati, riconoscere e apprezzare il lavoro altrui. La gentilezza può generare un senso di calore e di apertura verso gli altri favorendo la qualità e l’efficacia delle relazioni interpersonali. La psicologia sociale ci insegna che la gentilezza e l’altruismo sono fondamentali per il funzionamento delle comunità umane. Gli individui che praticano la gentilezza appaiono più collaborativi, comunicativi, ed empatici. In questo modo la gentilezza non è intesa solo come un insieme di azioni ma come uno stile di vita. La gentilezza fa bene alla salute in senso globale, intesa dall’Oms come stato di benessere.