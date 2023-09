La Fum in flessione: registra un calo dei ricavi di 4 milioni

Ricavi in flessione per Franchi Umberto Marmi rispetto al semestre 2022. Il cda ha approvato la relazione finanziaria al 30 giugno 2023 e rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i ricavi registrano una flessione di 4 milioni dovuta a un rallentamento delle vendite in Medio Oriente e sul mercato italiano. Dati che nel semestre del 2022 avevano invece mostrato incrementi superiori alle medie storiche. Il semestrale al 30 giugno 2023 chiude con un totale ricavi di 37,8 milioni di euro, a fronte dei 41,8 di dodici mesi prima. "I risultati sono interessanti, sebbene in lieve flessione – commenta l’ad Alberto Franchi -. La diminuzione è attribuibile al volume degli ordini elevati registrati in più mercati con la fine della pandemia e la necessità dei distributori di ricostituire le scorte. Il risultato del Medio Oriente, ancorché in flessione, è significativo. L’area rappresenta la terza destinazione in ordine d’importanza e costituirà un mercato di interesse strategico per la nostra azienda anche nel lungo periodo. "Rispetto ai risultati precedenti, la redditività dell’azienda si conferma su livelli interessanti – prosegue - e per i prossimi mesi confidiamo di recuperare parte dei risultati, visto il buon esito delle fiere espositive a cui abbiamo recentemente partecipato in Cina, e a Marmomac a Verona. Confermo la nostra volontà di investire sui mercati in forte sviluppo come il Medio Oriente e l’Australia".