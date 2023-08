La ‘fuga’ dal centro città Epidemia di fondi sfitti

Il comune d’estate si spacca in due, due diverse vite che animano Marina ed il centro per poi alternarsi nei mesi invernali; ma mentre sul mare i fuochi d’artificio illuminano la passeggiate le luci dei negozi del centro rischiano di spegnersi sempre più. I turisti che riempiono le coste e Marina con il caldo si tengono ben alla larga dalle vie che si snodano tra le piazze Aranci, Mercurio, Della Liberazione e Palma, con il commercio che ne paga le conseguenze. Partendo da sotto le poste e dirigendosi a piedi verso il duomo il numero dei fondi sfitti mette a disagio, e tenendo conto delle future chiusure delle 3 boutique di Oleggini, icona della moda massese, di altri locali come Il Salotto di via Cairoli chiuso prima dell’estate, de "La casa del tessuto" che si sposterà da Via Dante, il numero continuerà a salire. Già da via Bastione la fila dei negozi si interrompe, con le serrande abbassate che non sono solo dovute al caldo di agosto ed alle ferie delle persone. Girando così tra le boutique ed i punti vendita di lunedì, con le decine di titolari che riaprono dopo due settimane di vacanza, il sentimento generale non è dei migliori. Ad una semplice domanda: come sta andando la stagione estiva? Molti semplicemente rispondono indicando fuori dalla vetrina: "non c’è nessuno in giro, oggi come negli altri giorni". A causa della stagione che è stata più lunga a maggio i negozi del centro hanno potuto guadagnare qualche settimana d’estate, ma ora la situazione è tornata ad essere quella di sempre, con clienti in calo e guadagni pure, in un periodo storico sicuramente già difficile per il commercio. Qualcuno lamenta una poca coesione d’intenti, non nei confronti di amministrazioni od enti, ma tra negozi stessi, che rimangono chiusi per mancanza di persone la sera "in un circolo vizioso che però cosi non si scioglie". Secondo molti se tutti aprissero a forza di illuminare gli interni dei negozi la città prima o poi si dovrebbe animare non solo di movida, ma anche di tutti quei turisti e non che a Massa d’estate non mettono piede se non per quelle partecipatissime occasioni come Notte Bianca ed i concerti. "Quando ci sono poi gli eventi qualcosa si muove – continuano i diversi titolari del centro - e le persone girano, ma sono dei singoli spot in settimane e mesi altrimenti vuoti, che anticipano poi i mesi invernali dove comunque la sera non abbiamo nulla da offrire. Bisognerebbe cercare di dare continuità al flusso di persone e dunque a questi eventi, in modo tale da poter aprire sapendo di non farlo a vuoto e creare nelle persone l’interesse di tornare a massa giorno dopo giorno".

Gabriele Ratti