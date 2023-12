"La fontana ’sarcofago’ va rimossa"

"Quella fontana va tolta". Il Movimento 5 Stelle di Massa solleva la questione della fontana ’sarcofago’ collocata dalla giunta nei pressi del pontile di Marina di Massa. "Una struttura – dicono i 5 Stelle – che ha suscitato un unanime sentimento di rifiuto tra i cittadini per la sua estetica discutibile e la collocazione inappropriata. La fontana, simbolo di una gestione autocratica e distaccata dalle reali esigenze della comunità, rappresenta non solo un errore estetico ma anche un grave spreco di risorse pubbliche". Il M5S chiede con urgenza la rimozione di questa struttura che ha già dimostrato anche tutte le sue limitazioni: "I giochi d’acqua non funzionano, le colate di calcare evidenti sul marmo, nero, le vasche piene di sabbia che inevitabilmente le riempie e altro ancora. Riteniamo giusto che il sindaco Persiani, promotore di questa imposizione, si faccia carico personalmente delle spese relative alla rimozione della fontana, restituendo alla comunità di Massa oltre ai denari necessari per la sua realizzazione anche la dignità di uno spazio pubblico gestito con saggezza e in armonia con il contesto ambientale e sociale".

Inoltre, i 5 Stelle denunciamo il recente progetto, estremamente costoso, commissionato a un noto architetto per tentare di ’migliorare’ l’area intorno al pontile. "Questo progetto –affermano – non solo non risolverà gli inestetismi della fontana ma sarà persino inefficace visto che prevede addirittura un pratino verde contornante la fontana ’sarcofago’ e considerando la sua esposizione diretta al mare seccherà velocemente, come quelli già esistenti, degradando ulteriormente la zona. Poi oltre il danno anche la beffa di prevedere nel progetto la realizzazione di una nuova rosa dei venti dopo aver distrutto a colpi di ruspa quella esistente".