La fontana diventa una palude "Triste spettacolo in centro"

La fontana con la palla galleggiante di piazza d’Armi ridotta a stagno verde. I marmi sono anneriti dallo sporco e c’è la melma nella vasca. Un degrado che ha sollevato un’indignazione social considerando che si tratta dell’unica piazza verde della città, la sola in cui i bambini possono giocare. Una fontana che il mondo ci invidia, figlia del connubio fra tecnologia e arte, che con la sola forza dell’acqua riesce a far girare una palla di marmo del peso di una tonnellata. ll progetto fu realizzato dall’artista Jenneth Davis nel 1979. Eppure sembra che questa fontana, un vero e proprio gioiello cittadino, non venga riconosciuta come tale.

Tanti i cittadini che hanno detto di ‘vergognarsi’ di essere carraresi nel vedere come una delle fontane più belle d’Italia sia stata ridotta a stagno. Ma i commenti su come sia mantenuta la città hanno riguardato un po’ tutto: "sporca, maleodorante, buia e decrepita". Insomma un tiro al bersaglio contro l’amministrazione, secondo molti non consona a gestire il bene pubblico, in questo caso la fontana vera e propria opera d’arte incastonata nel panorama delle Apuane, che da piazza d’Armi si possono ammirare in tutto il loro splendore. I cittadini chiedono adesso che questo fiore all’occhiello per tutta la comunità venga nuovamente riportata ai fasti che merita.

A.P.