La Fondazione Crc lancia un appello per salvare “La Rocca”

Sono in arrivo 120 strenne di Natale da consegnare alle quattro Caritas della provincia di Massa Carrara e a realizzarle sarà la cooperativa La Rocca per conto della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara. Per il terzo anno si conferma il sodalizio, ancora più importante in un momento come questo in cui la cooperativa La Rocca è stata messa in liquidazione e rischia la chiusura definitiva. "Siamo vicini a una realtà che rappresenta un pezzo di storia di Carrara e del nostro territorio – sottolinea il presidente della Fondazione CrC, Enrico Isoppi –, che si occupa di un settore molto delicato e importante, ossia il reinserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità. E’ un momento difficilissimo per loro perché dalla pandemia non sono riusciti a rialzare la testa e a riprendere tutte le attività che aveva in essere. Il 19 settembre è stato deliberato l’iter per la liquidazione e resta poco tempo per salvare una cooperativa che è parte del tessuto di Carrara. Tutti nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa per aiutare la cooperativa a superare la crisi e avere ancora più tempo per trovare soluzioni durature in futuro. Invitiamo i protagonisti della città, del territorio, a dare una mano alla cooperativa La Rocca".

In questo senso l’impegno della Fondazione CrC prosegue sul solco dei due anni precedenti. "Abbiamo ordinato alla cooperativa La Rocca il confezionamento di 120 strenne di Natale – conclude Isoppi – con prodotti tipici del territorio, grazie anche alla collaborazione di alcuni produttori della provincia, che saranno poi donate alle quattro Caritas della provincia fra la costa e la Lunigiana che le consegneranno a loro volta alle famiglie bisognose. Un piccolo passo ma se riusciamo a metterne tanti insieme possiamo fare una grandissima azione".